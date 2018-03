Redacción InfoNorte

Ciudad de México.- Demostrando que está hecho para competirle a cualquiera, en casa y en patio ajeno.

Correcaminos se metió a la duela del Gimnasio Juan de la Barrera para someter 86-81 a los Capitanes de la Ciudad de México y se puso adelante en la Serie de Cuartos de Final de los playoffs de la LNBP, versión 2017-2018.

Duelo escenificado este martes por la noche, donde el pánico escénico no fue factor, al contrario, los pupilos de Luis García Sevilla impusieron condiciones y por momentos hicieron ver mal a uno de los serios aspirantes al título.

Ni Hernández, ni Andujar, ni Benítez, pudieron contener los embates del gigantón Kleon Penn, que cuando fue al ataque impuso su fortaleza bajo el aro, colaborando sustancialmente en el triunfo de Correcaminos.

Por su parte, el ex NBA Justin Giddens una vez más impuso su experiencia en la duela, dejando claro que no vino a suplir a nadie, sino a imponer su estilo, jugando para el equipo.

La cadencia y versatilidad de Cezar Guerrero, los embates de Kennedy Jones y el carácter de Alexis Cervantes, también son claves en el accionar que tiene a Correcaminos adelante en la Serie de Cuartos de Final, bajo el formato a ganar 3 de 5 juegos.

En lo que fueron las incidencias del encuentro, Correcaminos se puso adelante 23-15 en el primer lapso, el segundo lo ganó Capitanes 29-21 y se fueron al descanso con empate a 44.

El tercer periodo lo ganó el equipo local 16-15 y en el último periodo la UAT se impuso 27-21 para el 86-81 final.

De esta manera Correcaminos pega primero y se volverán a enfrentar este miércoles en el segundo partido de la serie, a partir de las 21 horas, en el mismo escenario.

Con 18 puntos, Giddens fue el más efectivo de la UAT, seguido por Jones y Guerrero con 15.

Por los perdedores los mejores fueron Mendoza con 24, Meza y Girón con 12.

MARCADOR POR 4TOS

Club 1C 2C 3C 4C Total

Capitanes 15 29 16 21 81

Correcaminos 23 21 15 27 86