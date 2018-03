Martín Sánchez Treviño

Aunque dentro de las Efemérides de la Secretaria de Educación Pública, Marzo es considerado el mes de la honestidad, como un valor que el ministerio de la tarea educativa busca exaltar ciertos valores, para que los estudiantes refuercen la axiología, la clase política no es precisamente la que mejor abone a estas causas. Y para variar además de la rebatinga de los aspirantes presidenciales, también la fiscalía de Nayarit aseguró esta semana cinco propiedades al ex gobernador de Nayarit.

Hay una avalancha en el país con una inercia marca hacia ese tema de la ausencia de honestidad, pareciera la tendencia es a que prevalezcan los antivalores. En el caso de referencia la fiscalía de esta entidad del pacifico aseguro al ex gobernador Roberto Sandoval, bienes en la ciudad de Tepic, conforme al expediente 0031/18.

Lo notable del caso de Sandoval es que entre los bienes asegurados destaca la fundación RIE, propia para la rehabilitación física de niños a través de la equinoterapia, en la cual figura como uno de los socios el boxeador Saúl Alvarez mejor conocido como “El Canelo”.

Pero a la vez, también en los ciudadanos se ha despertado un cierto “morbo” hacia estos casos, lo que es un indicativo que este fenómeno de ausencia de honestidad haya dejado de ser propio de los políticos y, haya pasado a formar parte de la lista de antivalores de la sociedad del siglo XXI. Lo cual debería ser un motivo de preocupación.

Quizá por ese motivo se ha convertido en legislación el combate a la corrupción y así como el Estado mexicano ha promovido desde la presidencia actual de la república tareas específicas para revertir este fenómeno, en algunos estados se ha hecho lo propio, como en Tamaulipas, donde ya se ha constituido formalmente la fiscalía especializada para ese tipo de delitos.

Sandoval es uno más de los ex gobernadores mexicanos que son investigados por incurrir en hechos de corrupción, contrario a la honestidad. Habrá que esperar, si esta ola de gobernantes deficientes marcan tendencia en la segunda y tercera década del nuevo siglo y milenio.

Aunque alrededor del año mil se dieron también movimientos denominados milenarios, que surgieron antes del año mil y se prolongaron hasta pasadas algunas décadas del segundo milenio. Con la diferencia de que en aquella época, había quienes se despojaban de sus bienes lo que en la actualmente no se presenta. Sino lo contrario, quienes tienen quieren tener más.

Es un tema recurrente en estos tiempos de campañas electorales, en las que pareciera que le falta autoridad al árbitro electoral para regular la diatriba de quienes aspiran a gobernar este país.

En otro orden, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca durante una gira por el sur de Tamaulipas acompañado del director del Infonavit David Penchina, hicieron entrega de créditos, viviendas, entrega de escrituras y cancelación de hipotecas.

Asimismo el gobernador recorrió la construcción del paso interior vehicular de la Avenida Hidalgo hacia la calzada San Pedro. En cuya obra se invierten 135 millones de pesos. Y se estima que la obra traerá beneficios para 500 mil usuarios de zona conurbada Tampico-Madero-Altamira.

Mientras que en el terreno de la grilla el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca respondió puntualmente que el candidato de Acción Nacional cambiará de candidato a presidente de la república. Esto ante los comentarios incisivos de la posible caída de Ricardo Anaya.

Por la mañana el Partido Encuentro Social que preside Rigoberto Rodríguez Rangel presentó a la ex priísta Olga Juliana Elizondo Guerra ex presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero como candidata a diputada federal por el segundo distrito con cabecera en Reynosa pero que comprende los municipios de la frontera chica.

También presentó a Héctor Villegas González como candidato por el distrito tercero, este candidato es un prominente agricultor de la región de Río Bravo y Díaz Ordaz.

En las oficinas del comité estatal del PRI hubo movilización de aspirantes a presidentes municipales, algunos de ellos acudieron para presentar una evaluación, entre los asistentes destacó Jesús de la Garza Díaz del Guante alcalde de Matamoros que va por la reelección.

En tanto, que la maestra Silvia García Rodríguez se perfila para convertirse en la candidata del PRI en el municipio de Santander Jiménez. Misma que obtuvo el respaldo de cinco ex presidentes municipales, como son Guadalupe Saucedo, Fernando Cantu Caballero, Rosario Elizondo, Manuel Covarrubias y Salvador Garza.