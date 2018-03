Hubo 948 muertes por accidentes en el 2017

Redacción InfoNorte

Otorgar a los tamaulipecos seguridad y protección para salvaguardar sus vidas, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca convocó a la primera reunión a los integrantes del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) con la visión de fortalecer acciones que disminuyan la mortalidad por esta causa.

Al presidir la primera reunión en representación de la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, el subsecretario de Prevención y Promoción, Alejandro García Barrientos, precisó que durante el periodo vacacional se reforzarán las campañas preventivas en los 43 municipios de la entidad.

De acuerdo al Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, en el 2017 se registraron en Tamaulipas 948 muertes derivadas de accidentes, donde resultan como prioritarios para el reforzamiento de acciones los municipios de Reynosa, Matamoros, Victoria, Nuevo Laredo y Tampico.

Asimismo informó que los accidentes viales son la primera cusa de muerte por accidente, siendo el grupo de 20 a 59 años de edad el más vulnerable.

Por considerarse el 90 por ciento de los accidentes prevenibles, García Barrientos hizo un llamado a la población a tomar en cuenta las medidas precautorias al conducir, al estar en el hogar o al acudir a un centro recreativo.

Al manejar es importante evitar el exceso de velocidad, evitar estar bajo los efectos del alcohol, no usar teléfonos celulares, hacer uso del cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito y semáforos.

En el hogar no permita que niños jueguen en zonas peligrosas (escaleras, barandales, etc.), proteja los contactos eléctricos, mantenga los medicamentos y sustancias tóxicas lejos de los menores.

Y finalmente en zonas turísticas, vigile a sus hijos en las albercas, playas, lagunas, etc., si practica algún deporte o actividad recreativa, cerciórese que las medidas de seguridad sean adecuadas y si ingirió bebidas alcohólicas no se sumerja en albercas o se meta al mar.