Vengo a comprometerme: Vicente Verástegui

Redacción InfoNorte

Más de Mil personas integrantes de la sociedad civil, empresarios, comerciantes, militante, líderes, simpatizantes estructura territorial y habitantes de la Ciudad de González ratificaron su apoyo a Vicente Verástegui, candidato a la diputación federal del VI Distrito por la coalición “Por México al Frente”.

Verástegui aseguró que va a trabajar, a gestionar y a tratar de aterrizar beneficios a los distintos ramos del sector productivo como lo son el agrícola, comercial, industrial, pesquero y ganadero.

Enfatizó en su discurso que no llega a prometer, “vengo a comprometerme si ustedes me favorecen con el voto, soy hombre de trabajo y de compromiso que me gusta apoyar para el desarrollo de la región y del estado”.

Después se trasladó a Estación Manuel, donde también sostuvo una importante reunión con líderes, comerciantes, y empresarios del lugar, además de la estructura territorial, militancia y habitantes, que le demostraron su apoyo al proyecto que encabeza y que este 1 de julio será favorecido con el voto de ese municipio.