¿Apoya Concacaf a Marruecos?

Agencias

En Concacaf hay quien apoya la candidatura de Marruecos para organizar la Copa Mundial de 2026, al menos eso dijeron dos gobiernos, y no la que lanzaron Canadá, Estados Unidos y México; sin embargo, el presidente interino de la Unión Caribeña de Futbol, Randolph Harris, ello no indica que necesariamente van a votar por la nación africana.

El martes pasado, la ministra de relaciones exteriores de Dominica, Francine Baron, anunció que su nación iba a apoyar a Marruecos después de una charla con el embajador del país, Abderrahim Kadmiri, en Santa Lucía.

“A nombre de Dominica, estoy complacida en anunciar el apoyo de mi país a Marruecos para que organice la Copa Mundial de 2026”, dijo a través de un comunicado.

La semana pasada, el ministro de desarrollo y deportes de Santa Lucía,Edumund Estephane, que también se reunió con el embajador Kadmiri, estableció: “El gobierno de mi país respaldará fuertemente la propuesta de Marruecos 200 por ciento, pues se hará con ello justicia y honrará al continente africano y a los países del Caribe”.

ESPN reportó el mes pasado que la competencia entre la propuesta norteamericana y la de Marruecos era mucho más cerrada de lo que se esperaba, incluso pese a que la infraestructura requerida ya existe en Canadá, Estados Unidos y México.

Se ha dicho incluso que hay cierto recelo sobre el departamento de justicia en Estados Unidos por la investigación de corrupción en la FIFA que tocaron el futbol del Caribe, incluyendo a los expresidentes de Concacaf, Jack Warner y Jeffrey Webb.

Cada uno de los 204 miembros de FIFA deberá votar para elegir la sede de la Copa del Mundo, y la candidatura unida entre las naciones norteamericanas esperaba un apoyo absoluto de parte de todos los integrantes de su confederación.

“De la manera en que lo entiendo, esas declaraciones de Santa Lucía yDominica fueron hechas por los gobiernos de esas naciones”, dijo Harris vía telefónica con ESPN.

“Los gobiernos realmente no votan en el congreso de FIFA y no he recibido ninguna confirmación de las federaciones de Santa Lucía o Dominica sobre si ellos apoyan esas declaraciones que fueron publicados en favor de Marruecos.

“Como se ha establecido, en la Unión Caribeña de Futbol vamos a reunirnos y discutiremos las candidaturas para poder tomar una decisión. Como líder de la UCF, nuestra confederación ha ofrecido una candidatura para albergar la Copa Mundial de 2026, y como miembros de Concacaf, nuestra confederación, pensamos que estaríamos apoyando a Concacaf”, destacó el dirigente.