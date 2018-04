Martín Sánchez Treviño

Pareciera una mera casualidad que a unos días de asumir la nominación como titular de la Sagarpa el tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa, se anuncia la entrega de recursos retenidos por la dependencias desde el ciclo agrícola 2016-2017, por diversos conceptos como apoyos a la comercialización y subsidios para la rentabilidad de los agricultores. También vienen en cascada los recursos de Progan, algo similar proagro ero en la actividad ganadera para incentivar la producción de becerros.

Asimismo ayer lunes se informó por fuentes oficiales de la Sagarpa la nominación del también tamaulipeco Jorge Zertuche Rodríguez como subsecretario de agricultura a nivel nacional. Cabe decir que el ex gobernador Marte R. Gómez fue el primer tamaulipeco que ocupo ese honroso cargo.

Zertuche dejó vacante en Tamaulipas la subdelegación de agricultura y ganadería en la delegación de la Sagarpa. Curiosamente no obstante que su especialidad es en el rubro pecuario, en las decenas de años de ocupar esos puestos también adquirió habilidades en el renglón de la agricultura.

Por lo pronto, este arranque de semana los recibieron protestas de agricultores del municipio de San Fernando, una de la regiones donde los labriegos le siguen apostando a la actividad primaria, como es la agricultura.

No obstante que la dependencia anunció la dispersión de recursos por conceptos de rentabilidad en la región sorguera y maicera de Díaz Ordaz, Control, San Fernando, González y Mante.

El dirigente campesino Florentino Saenz Cobos quien también es candidato a diputado federal por el sexto distrito con cabecera en Ciudad Mante, hizo eco de la dispersión de recursos en esa región. Que de alguna manera cae en contradicción porque hasta el mediodía de ayer estaban encendidas las protestas de los sorgueros sanfernandenses.

En este contexto agropecuario, cuadra en este espacio el revire que del presidente de Estados Unidos busca acelerar la firma Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora resulta que al magnate le urge cerrar las negociaciones con México y Estados Unidos, precisamente cuando abrió el frene con China, debido a su política arancelaria de su administración.

Mientras que un grupo de académicos ambientalistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la coordinación de la doctora Bárbara Macías, realizan prácticas para evaluar la calidad del aire, de manera aleatoria con el uso de fogones en regiones donde es propio el uso madera, leña o -biocombustible- . Lo anterior se desarrolló en “La Marcela” municipio de Miquihuana.

A simple vista esta investigación del cuerpo académico consolidado dinámica y conservación ambiental, pareciera de ocio. Pero si revisamos las investigaciones de hace 15 años de la Organización Mundial de la Salud, esta revelaba que cada año morían en el mundo 4 millones de personas, por inhalar humo que despiden las cocina tradicionales de los pueblos rurales y de algunas regiones urbanas.

El dato contrastante es que era mayor el número de personas que fallecían era mayor por inhalar el humo en cocinas de uso rural o urbano y no así por inhalar tabaco.

Las campañas electorales apenas quieren prender, les falta la fiebre propia de las los procesos municipales, donde los aspirantes a un cargo de elección harán hasta lo imposible para lanzar el dardo de la simpatía y obtener la promesa del sufragio.