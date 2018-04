Humo Blanco

Clemente Castro González

Los priistas están lejos de sentirse en la lona en la actual contienda por la presidencia de la República y, al contrario, señalan que su candidato, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, se encuentra en ascenso.

Su ánimo se basa, entre otros elementos, en que algunas encuestas ubican a “PEPE TOÑO” en el segundo lugar de la competencia.

Tampoco niegan que el adversario por alcanzar y vencer es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de la coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, PT y PES), el cual, dicho sea de paso, ha mostrado consistencia en los estudios de preferencia ciudadana.

Pero no se crea que los del tricolor cifran su proyecto de triunfo en que su aspirante se empareje con el tabasqueño. Más bien a lo que le apuestan es a que MEADE suba y se consolide como el segundo lugar cercano al primero.

Ese es el reto principal y de ahí el entramado que se cocina para sumar a otra fuerza que le podría juntar los puntos que se necesitan a fin de lograr la meta.

Y aunque la disque Independiente, MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, asegure que no trabaja en la competencia mas que para su candidatura, los del Revolucionario Institucional festinan que la ex primera dama, al fin de cuentas, orientará a sus seguidores a la causa de MEADE, por aquello del voto útil.

Más porque se tiene claro que las huestes del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, desde hace tiempo se alinearon con el abanderado del PRI.

Ahora si que aunque se escuche mal, el jefe político de ese grupo panista-independiente, es CALDERÓN HINOJOSA y la línea está definida.

Lo que difícilmente se dará es que el “calderonismo”, en la recta final, se una a RICARDO ANAYA CORTÉS porque las relaciones están bastante deterioradas y no tanto por aspectos ideológicos y de principios sino debido a intereses de grupo.

Créalo, la versión que manejamos de la unión de facto MEADE-ZAVALA, no es una ocurrencia sino un plan estratégico perfilado desde el poder para tener posibilidades de maniobra y, eventualmente, obtener la victoria, algo que se antoja complejo.

De manera que en Tamaulipas, ÁNGEL SIERRA, LYDIA MADERO, ROSITA URIBE y otros ex panistas o panistas encapuchados, desde ahora tendrán que asimilar lo que se ve venir para no sufrir decepción alguna.

Así es la cosa, los “independientes” de la entidad están cerca de los priistas y, por consecuencia, tendrán sus sana distancia con sus otrora compañeros de partido, los cuales se la juegan con ANAYA.

Esto podría dar un empujoncito a los candidatos priistas a cargos de elección popular, si así se les tira la línea desde el ámbito central.

Se supone que los “independientes” que siguen a MARGARITA se suman por miles en nuestro estado.

Algo que es por demás claro es que el binomio CALDERÓN-ZAVALA, no quiere nada con LÓPEZ OBRADOR y, por lógica, preferirán quedarse en el intento con MEADE y compañía, si fuera el caso.

Si bien, a éstas alturas, el escenario se ve medio enredado, al paso de los días se verá para donde se transitará y no se sorprenda si uno que otro que va por la libre, en el ámbito local, se enfunda en tales o cuales siglas, así sea de facto.

A propósito, en el municipio de Victoria van dos independientes por la alcaldía: NAYMA KARINA BALQUIERENA PÉREZ y HÉCTOR DAVID RUÍZ TAMAYO.

Obvio que para llegar hasta la etapa de campaña los personajes en mención hicieron su talacha.

Desde luego que es conveniente que haya alternativas político electorales, lo que no se vale es ofrecer a los ciudadanos falsas expectativas.

Veremos para donde se jala cada uno de los independientes y diremos.

RULETA

Los que saben señalan que México es un país adelantado en cuanto a su legislación electoral y ni que decir acerca de los organismos que dirigen los proceso para que se lleven a cabo los comicios, mismos que traen su vertiente ciudadana.

Decimos esto porque, en efecto, los que conducen las elecciones en la base son personas de la comunidad.

Otro rollo son los consejeros electorales, en sus diversos niveles, los que todavía traen cierto sello partidista.

Un ente importante en éste tipo de procesos, para que se cumpla la ley, es la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Por cierto, se acaba de publicar el cuadernillo denominado “Diez delitos electorales que se deben conocer y denunciar”, editado por la Fiscalía.

A juzgar por los especialistas en el tema, existen más de 200 delitos electorales y los que aparecen en el cuadernillo son los que se presentan con mayor frecuencia.

Entre los delitos que se documentan dada su reiteración y los que son sancionados por la Ley General en Materia de Delitos Electorales se documentan el peculado, que consiste en el apoyo de servidores públicos a candidatos y partidos, al igual que condicionar el otorgar servicios públicos y programas sociales si se vota por determinado proyecto político.

Igual es delito si un jefe coacciona o amenaza a sus subordinados para que participen en actos partidistas o voten y rebasar topes de campaña o utilizar dinero de procedencia ilícitas, entre otros.

AL CIERRE

De acuerdo a lo que informa JOSEFINA DE LÉON, presidenta de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, hay siete mil 660 carpetas de investigación sobre personas que desaparecieron en la entidad.

Aún con esa cifra que es espantosa, reconoce que hay personas que, por temor, no denuncian y por tanto se infiere que existe una lista sin documentar.