La OTAN respalda el ataque

AGENCIAS

La OTAN ha mostrado su pleno apoyo al ataque a Siria. En un comunicado, su secretario general, Jens Stoltenberg, ha afirmado: “Apoyo las acciones emprendidas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra las instalaciones y capacidades de armas químicas del régimen sirio”.

“Esto reducirá la capacidad del régimen para atacar aún más al pueblo de Siria con armas químicas”.

El número uno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha subrayado que el uso de armas químicas viola “leyes y acuerdos internacionales” y ha aseverado que el régimen de El Asad “debe rendir cuentas”. Para la OTAN, el uso de armas químicas supone “una amenaza para la paz internacional” y por ello está justificada una respuesta de coalición contra su gobierno.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reaccionado el sábado de madrugada llamando a la “moderación”. Guterres, que este viernes en el Consejo de Seguridad había ya alertado del peligro global que entraña la situación en Siria –”La Guerra Fría ha vuelto”, dijo, “y lo hace con venganza– ha urgido ahora a los países miembros de la ONU a evitar “cualquier acción que pudiera provocar una escalada de la situación y empeorar el sufrimiento de la gente de Siria”.

El Gobierno de Reino Unido anunció su participación en el ataque a través de su primera ministra Theresa May, que dijo: “Esta es la primera vez que he tenido que tomar la decisión de involucrar a nuestras fuerzas armadas en un combate y no es una decisión que haya tomado a la ligera”. “He hecho esto porque juzgo que esta acción es de interés nacional para Reino Unido. No nos podemos permitir que se normalice el uso de armas químicas, sea en Siria, en las calles de Reino Unido o en cualquier otro sitio de este mundo. Hubieramos preferido seguior otro camino, pero esta vez no había otro”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo tras el ataque del que ha tomado parte su Ejército que ni París ni sus aliados pueden “tolerar la banalización del uso de armas químicas”. Macron explicó que el objetivo es limitar la capacidad de “producción y uso” de ese armamento por parte de Siria.

Canadá también ha respaldado el ataque a Siria. Su primer ministro, Justin Trudeau, ha señalado en un comunicado que su país “apoya la decisión de tomar medidas para degradar las habilidades del régimen de El Asad de lanzar ataques con armas químicas contra su propia gente”. Al igual que el secretario de la OTAN, Trudeau pide que los responsables del uso de armas químicas “comparezcan ante la justicia”.

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha advertido que la decisión de la coalición de atacar Siria “tendrá consecuencias” y de que suya será “toda la responsabilidad”. “Nuestros peores temores se han hecho realidad”, ha dicho Antonov. “Nuestros avisos no han sido escuchados. Se está implementando un escenario premeditado”. En una línea similar, el Gobierno de Irán ha afirmado que el bombardeo puede tener “consecuencias regionales”.

La ONG Amnistía Internacional ha urgido a EE UU y a sus aliados a minimizar las víctimas civiles en sus ataques a Siria. “El pueblo sirio ya ha aguantado seis años de ataques devastadores, incluidos ataques químicos, muchos categorizables como crímenes de guerra”, dice la nota.