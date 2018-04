Humo Blanco

Por Clemente Castro González

Los avances que se dan en el sistema político y administrativo, como la eliminación del fuero, no son obra de la casualidad sino decisiones que se toman relacionados con la competencia electoral que tiene lugar en el país.

Y por lo pronto desde el presidente de la República, secretarios de estado, ministros de la corte, senadores, diputados federales, legisladores locales y alcaldes tendrán que responder ante la justicia, si incurren el ilícitos, similar a los comunes mortales.

Nos late que al darse esto en el contexto de los comicios para quitar banderas a los opositores y mostrar que sí hay voluntad a fin de seguir animando cambios profundos.

Es decir, son puntos buenos para el mandatario, ENRIQUE PEÑA NIETO y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Da pena hablar de manera simple de una reforma de tal alto calado pero desafortunadamente así se manejan los detentadores del poder y creemos que lo llevado a cabo no es la excepción.

Significa que lo hecho no es una acto que nazca de la toma de conciencia para que el piso este parejo en cuanto a leyes y aplicación de la justicia.

De haber sido así, cuando andaban con el rollo de sacar adelante las reformas energética, fiscal, educativa y otras, tendrían que haberle dado para adelante a lo que acaban de concretar y lo referente a recortar el número de diputados y senadores.

Pero no lo hicieron así y esperaron a que se concretara la decisión en una de las etapas del proceso electoral: la campaña.

De ese tamaño debe ser la “temblorina” que se carga la élite gobernante ante la posible llegada a la presidencia, de su adversario, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Simple: mejor lo hacen ellos y no el tabasqueño, con el añadido de que también podrían estar tramando una especie de “pinochetazo legaloide”, por si se ofrece.

Lo cierto es que, al margen de los intereses que muevan a los detentadores del poder, entre estos los llamados grupos fácticos, la decisión es positiva. Insistimos, a condición que no se tenga una estrategia futurista en donde los poderes legislativo y judicial hagan mancuerna con propósitos golpistas.

Ni modo que la “plutocracia” vaya a renunciar al mando y la realización de negocios que se tejen al amparo de la corrupción.

En éste país es mejor pensar con malicia y no chuparse el dedo ya que la maldad no conoce límite.

Ahora sí que, acorde a la sentencia popular…“hágase justicia en los bueyes de mi compadre”.

“La Casa Blanca”, lo de “Odebrecht”…y más. Ni modo que no hubiera sustancia para llegar, con una investigación al margen del gobierno, hasta “El Señor de los Pinos”.

En calidad de mientras algunos legisladores locales, caso de ALEJANDRO ETIENNE LLANO dieron la bienvenida a la determinación del pleno en la cámara de diputados.

AL CIERRE

Por reconocimientos y lenguaje para levantar el ánimo de los militantes y candidatos priistas no va a quedar.

Eso lo acabamos de constatar en el discurso que trajo al sur de la entidad, el seguro senador, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

Ya sabe usted, ese rollo de que los del PRI tamaulipeco no están solos y que tener contacto con las bases y sus futuros representantes es “un privilegio”.

Podría ser así pero eso despide un ligero tufo a mentira, de las que salen ante la euforia que provoca el micrófono y la presencia de las “masas”.

Otro aspecto que se vio del visitante fue su critica tersa para los que se fueron del tricolor y hacia sus adversarios.

En efecto, los tocó pero más bien con el pétalo de una rosa, es decir, nada que cale, por ejemplo aquello de que las transformaciones en la entidad se quedaron en el discurso.

Cabe referir que a los candidatos de su partido les dio su insignia verbal, pero fue más pronunciado hacia la fórmula priista al senado, misma que, en caso de alcanzar la meta, serán parte de bancada que dirigirá el ex funcionario.

De ALEJANDRO GUEVARA COBOS dijo que viene de la cultura del esfuerzo, que es un gran ser humano y cumplidor.

Para YAHLEEL ABDALA CARMONA, también fue deferente al recordar que a la abanderada tricolor la conoció por intermediación de su padre (Q.E.P.D), el cual se la presentó con mucho orgullo y le expresó que le gustaba servir a la gente.

El punto es que OSORIO CHONG cumplió y se fue. Al fin y al cabo el ya trae en el bolsillo su lugar en la cámara alta: pase lo que pase.

AL CIERRE

El día de hoy, en sesión del Consejo del Instituto Estatal Electoral (IETAM) van a desengañar al panista EDUARDO GARZA GARCÍA, para sus amigos “El Chichi”, en tanto que su solicitud de registro para ser el abanderado de su partido, en Victoria, no procedió.

La verdad es que el personaje en mención sabía que eso iba suceder pero llevó el trámite al extremo y tal vez no de gratis.

El candidato PAN a la presidencia del municipio capitalino era y es XICOTÉNCATL GOZNÁLEZ URESTI.