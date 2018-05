Martha Isabel Alvarado – Falta el ‘out’ 27

.-PAN tamaulipeco, ‘se saca la espina’

.-Visita de Anaya un éxito de ‘taquilla’

.-Anto Tovar, presume el ‘rompe-olas’

.-Encuesta GEA-ISA, acorta distancias

Vaya que el PAN tamaulipeco logró ‘sacarse la espina’, en el marco de la visita que el miércoles efectuó a Tampico el candidato presidencial de la coalición “Por México al frente”, RICARDO ANAYA CORTÉS.

Ya hasta el abanderado presidencial de la alianza “Juntos Haremos historia” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, andaba dice y dice que Morena iba en primer lugar en Tamaulipas, luego del evento masivo que él encabezó recientemente en la Playa Miramar de Madero.

De ello tomaron nota los del equipo de campaña del PAN tamaulipeco y se pusieron a trabajar, coordinados por GERARDO PEÑA FLORES y JESUS MA. MORENO IBARRA, representante de RICARDO ANAYA en Tamaulipas.

El llamado “Joven Maravilla” puso cara de felicidad al llegar a Tampico, nomás de ver la multitud congregada en la explanada del Centro de Convenciones.

Anaya Cortés se dejó envolver por el ambiente festivo del evento, y en su discurso, prometió devolver la paz a Tamaulipas mediante una estrategia de Seguridad más eficaz que la implementada por el actual gobierno de la República.

Desde luego que ese es un compromiso importante, considerando que la violencia no ha bajado en algunos municipios del estado, como Reynosa, donde esta semana se han registrado enfrentamientos armados casi a diario.

No es por intrigar, pero luego del evento masivo de Morena llevado a cabo el pasado 2 de mayo en Playa Miramar, al que algún ‘ingenioso’ bautizó como “AMLO-Fest”, ya se daban por ganados los candidatos al Senado por Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES.

Pero…seguramente, al ver la tremenda demostración de convocatoria que dio el PAN ante la visita de Anaya a Tampico, ya estarán pensando los de la mencionada fórmula morenista, que será mejor ponerse a trabajar.

No se diga, porque en el momento estelar del evento de Tampico, alternando con RICARDO ANAYA, acapararon reflectores los candidatos panistas al Senado, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, quienes lideran las encuestas.

De hecho, el único de los candidatos de Morena al Senado que se deja ver en uno que otro evento es Ameriquito, mientras que doña María Guadalupe no aparece por ningún lado públicamente.

¿Será que los candidatos de Morena le apuestan todo a la ‘ola’ que pudiera generar López Obrador en los comicios del 1 de julio?.

A propósito de ese probable ‘efecto’ que podría generar el candidato presidencial de Morena en la jornada electoral, dice con todas sus letras el candidato del PRI a la diputación federal del 4º. Distrito con sede en Matamoros, ANTO TOVAR GARCÍA, “aquí las olas no hacen efecto. Tenemos un rompe-olas”. ¿Será?.

Aunque Tovar García enfrentaría a una candidata del PAN que goza de buena aceptación en Matamoros, como es VERÓNICA SALAZAR, él se dice confiado en que sus 21 años de militancia en el PRI, aunado a su trabajo como regidor y diputado local, lo saquen avante.

Por otro lado, durante la jornada de ayer salió a la luz pública una encuesta realizada por GEA-ISA, misma que registra la distancia más corta entre LÓPEZ OBRADOR al que atribuye un 29 por ciento de aceptación, contra 24 de RICARDO ANAYA: tan sólo 5 puntos de diferencia.

Ahora bien, la distancia entre ANAYA y el candidato No militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE que aparece con 20 puntos, es de solo 4 puntos, según esa misma encuesta.

Desde nuestro muy particular punto de vista, desde la realización del primer debate presidencial celebrado el pasado 22 de abril, habría quedado en el aire la sensación de que AMLO no estaría solo en la contienda presidencial, y que, como se dice en el béisbol, “esto no se acaba, hasta que se acaba”.

“El Peje” es un amante apasionado del llamado Rey de los Deportes, y por lo mismo, debe estar consciente de que hasta que no caiga el out número 27, podría cantar victoria. Y que, como dijera Don PEDRO “El Mago” SEPTIÉN (QEPD): “las grandes tragedias en el béisbol ocurren en la novena entrada, con dos outs en la pizarra”.

CONTRAFUEGO: El síndrome del “ya merito”, es cosa seria.

Hasta la próxima.