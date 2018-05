Entrega Rector reconocimiento Orgullo UAT en Nuevo Laredo

Redacción InfoNorte

Por su exitosa trayectoria profesional y de servicios en beneficio de la comunidad, el agente aduanal y empresario Eduardo Garza Robles recibió el reconocimiento “Orgullo UAT”, otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCAyCS) de Nuevo Laredo.

El Rector José Andrés Suárez Fernández presidió el homenaje que ofreció la comunidad universitaria de la FCAyCS al distinguido ex alumno, quien como egresado de esta institución académica ha puesto muy en alto el nombre del plantel y de la Universidad.

“Es un día muy especial recibir este reconocimiento, es un orgullo ser Ex a UAT”, dijo el Licenciado en Administración de Empresas, Eduardo Garza Robles, quien forma parte de la generación 1975-79 de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo.

En su mensaje ante estudiantes y profesores de las distintas carreras, expresó palabras de gratitud al Rector y a la comunidad universitaria de la FCAyCS encabezada por su director Luis Hernán Lope Díaz.

Destacó que el reconocimiento lo asume con un gran compromiso y una gran responsabilidad, tras anunciar que se sumará a la donación de becas y apoyos económicos en beneficio de los estudiantes de la UAT.

“Y lo hago con todo cariño, para que sean ustedes futuros profesionistas y que sean los mejores. Den lo mejor de ustedes, estoy orgulloso de ser ex UAT”, concluyó el homenajeado.

En su oportunidad, el Rector José Andrés Suárez Fernández resaltó el orgullo que representa para la UAT compartir este momento con un distinguido egresado cuyo ejercicio profesional ha desempeñado exitosamente en distintas posiciones en el sector público y privado, tanto en México como en los Estados Unidos.

Mencionó que no solo se le entrega el galardón a quien ha sido exitoso en los negocios, sino que también se hace un reconocimiento a quien ha llevado su profesión con ética y responsabilidad social, con un gran valor como profesionista, inversionista y empresario, y por el interés que ha puesto para el desarrollo de la comunidad.

“Me da muchísimo gusto estar aquí con nuestro homenajeado. Y que gusto ver que hay muchos jóvenes aquí, que vean este ejemplo para su futuro. Estos son los motivos por los que creo en la UAT, por sus egresados”, añadió el Rector al concluir su mensaje.

En la ceremonia se destacó que Garza Robles estableció desde 1988 su empresa como Agente Aduanal, que creció exitosamente en distintas sedes en los Estados Unidos y México, además de tener presencia global con socios en Asia, Europa y Sudamérica.

A través de sus empresas (entre estas del autotransporte, logística, desarrollos comerciales y residenciales) genera alrededor de 400 empleos; se ha distinguido por su apoyo a la educación y actividades comunitarias en México y Estados Unidos; y es reconocido como un importante promotor de las relaciones comerciales entre ambos países.

En el evento acompañaron al Rector Suárez Fernández, los funcionarios Juan Salinas Espinosa, Víctor Hugo Guerra García y Abelardo Saldívar Fitzmaurice, titulares respectivamente, de la Secretaría General, la Secretaría de Administración y la Secretaría Técnica de la UAT.