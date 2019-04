Martha Isabel Alvarado – Perdónalos Señor, no saben lo que hacen

.-AMLO denuncia robo en Tamaulipas

.-Diputado y Senador callan y otorgan

.-Américo en campaña pro ácido fólico

.-Gustavo Cárdenas presta su ‘juguete’

En su más reciente visita a Tamaulipas, y concretamente durante su estancia en Ciudad Madero, el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dijo que “se robaron” 2 mil millones de dólares que el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO destinó a la reconfiguración de la refinería “Francisco I. Madero”, acerca de la cual refirió:

“Está muy abandonada porque no se ha invertido en mucho tiempo y no sirvió la famosa reconfiguración, se gastaron más de dos mil millones de dólares y no sirvió la famosa reconfiguración, es decir, tiraron el dinero, más bien se lo robaron”.

Cabe la pregunta: ¿Habrá interpuesto ya el Ejecutivo Federal, la correspondiente denuncia por este robo millonario, para que sea llevado ante la justicia quien, o quienes lo hayan cometido?.

Estamos hablando de 37 mil 709 millones de pesos, cuya presunta malversación no debería quedar impune.

A ese respecto, nada ha dicho el diputado federal del distrito 07, con cabecera en Ciudad Madero precisamente, el ex Priista que conquistó la curul bajo las siglas de Morena, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien para más señas es Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. ¿Why?.

Tampoco ha dicho nada sobre ese importante tema el Senador por Tamaulipas, de Morena, ex Priista también, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que fue de los pocos convidados a ese recorrido que hizo AMLO por la refinería de Madero, quien estaría desperdiciando una gran oportunidad para justificar su calidad de integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Baja.

Podría decirse, que teniendo a la mano este asunto del presunto robo de 2 mil millones de dólares que ‘señaló’ AMLO en Madero, Villarreal Anaya anda algo ‘despistado’ presentando en Tribuna una Iniciativa para modificar el artículo 115 de la Ley General de Salud, exigiendo fortificar las harinas con ácido fólico.

¿Por qué será, que en más de una ocasión, en la Cuarta Transformación se han denunciado presuntas irregularidades del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, como ésta de la refinería de Madero, que han quedado en el plano mediático?.

¿Será que AMLO aplica la de “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen”?. ¿Acaso para no desentonar con su ‘aura’ mesiánica?.

En Tamaulipas, el Partido Movimiento Ciudadano, ‘juguete’ del ex Senador GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, sigue dando mucho de qué hablar.

Primero fue la candidatura a la diputación local del distrito 06 con sede en Reynosa, misma que quedó en manos de ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO, que presuntamente fue producto de un arreglo ‘en lo oscurito’ entre el diputado federal de Morena, el tío, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y el propio GUSTAVO CÁRDENAS.

Y ahora se sabe, que la candidata del distrito 04 del propio MC, que abarca la parte poniente de Reynosa y los municipios de la zona ribereña Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Ciudad Mier, que responde al nombre de FRANCISCA MARÍN SIFUENTES, es Mamá del Coordinador de ese Partido en Reynosa, SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN. ¡Qué tal!.

Quien lo viera, a RODRÍGUEZ MARÍN, que sin levantar mucho ‘polvo’ hizo realidad el sueño que hasta hace poco traía entre manos el alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, de impulsar a su señora Madre, doña ROSALVA LÓPEZ, para una diputación local.

Por cierto, debe andarse con cuidado Silvestre Rodríguez Marín, en cuanto a hacer proselitismo con la camiseta de Movimiento Ciudadano, en estas campañas que arrancaron el domingo, dado que trae puesta también la de funcionario municipal del Ayuntamiento de Reynosa, cobrando en una Coordinación de Protección Civil. ¡Ojo!.

En otro aspecto, el que hizo tremendo ‘oso’ como “cantante designado” para entonar el himno nacional en el estadio Monterrey, en el segundo juego de Grandes Ligas, de una serie de dos, entre Rojos de Cincinnati y Cardenales de San Luis, fue el novel intérprete, ALEX FERNÁNDEZ, a quien, por lo visto, “lo traicionaron los nervios”.

Llama la atención que tales partidos se jugaron con poco público, ante el famoso “palacio sultán” semi-vacío, a pesar de que en Monterrey existe una gran afición beisbolera. ¿Qué pasaría?. Y para acabarla, “El Potrillito”, que ahora aparece ‘hasta en la sopa’, “metiendo la pata”.

El chico no tiene una gran voz (quizá la tendrá con los años) pero trae un Padrinote, que es ni más ni menos don CHENTE FERNÁNDEZ.

CONTRAFUEGO: Pasa hasta en las mejores familias.

Hasta la próxima.