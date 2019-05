Surge campeón estatal de oratoria

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Yheraldo Martínez López ganó el concurso estatal de oratoria de El Universal, “La Educación tiene palabra”, con lo cual representará a Tamaulipas en el evento nacional.

El concurso se realizó este jueves en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

A las 10:00 horas llegaron al auditorio “Dr. Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda” los siguientes participantes: Jair Díaz García, Blanca Guadalupe Martínez García, Juan Gustavo Puga Rodríguez, Yheraldo Martínez López y Lizeth Berenice Muñoz.

La primera fase del concurso consistió en Conferencia preparada y después continuaron con la fase de Discurso improvisado con tiempo de preparación, con la presencia en el jurado de Darío Martínez Osuna, Mauricio Forzán Guerrero, Osiris Ramírez Prado y como presidenta, María Luisa Flores del Valle.

Luego de dos horas y media de concurso, Flores del Valle informó la decisión del jurado, otorgando el primer lugar a Yheraldo Martínez López, el segundo lugar fue para Jair Díaz García y el tercer lugar correspondió a Blanca Guadalupe Martínez García.

“Nunca frenen, siempre para adelante, todos ustedes son ganadores”, les dijo en su discurso la presidenta del jurado.

En entrevista, Yheraldo Martínez López dijo que tiene 30 años de edad, es soltero y nació en Ciudad Victoria. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y actualmente estudia el doctorado en Filosofía Política, en esa misma universidad.

-¿Qué te motivó a participar aquí?

“Yo soy nacido orgullosamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, soy cuerudo de nacimiento. Tamaulipas siempre ha sido mi estado favorito, porque aquí nací y aquí crecí. Me fui a desarrollar a otros estados pero creo que aquí está mi ombligo”, respondió.

Su trayectoria triunfadora en oratoria comenzó a los 14 años de edad, cuando estudiaba en tercer grado de la Escuela Secundaria General Número 1 de Ciudad Victoria. A esa edad ganó su primer concurso.

“A los 18 me alejé de los concursos y a los 26 años de edad lo vuelvo a retomar. Y aquí andamos en estos menesteres con mucho gusto”, agregó.

-¿Qué te deja a ti este triunfo?

“Me deja una gran responsabilidad, porque en este caso seré el representante de Tamaulipas y sobretodo, y quedo decirlo claro, represento los valores que me ha inculcado mi familia, las enseñanzas que me han dado mis maestros y la convicción y sueño propio de querer ir a conquistar un sueño más”.

Sobre el tema que le dio el triunfo, explicó que las redes sociales impulsan, ayudan, ponen en boga un tema, pero no tienen la herramienta legislativa o legal para hacer una propuesta de políticas públicas a través de ellas.

“A veces los jóvenes nos confundimos mucho y fue lo que mencionaba. La participación ciudadana no es dar un like, nos es compartir, la participación ciudadana es conocer y entender lo que está pasando en nuestra realidad y cual es el granito de arena que nosotros podemos hacer”, expresó.

-¿Hay un exceso de los partidos políticos en el uso de las redes sociales?

“Creo que no nada más los partidos políticos, creo que de manera individual como seres individuales hemos abusado de las redes sociales, creo que no debemos de olvidar que son un medio de comunicación y no un fin. Nos corresponde a nosotros como seres humanos darle el enfoque necesario”, respondió.