Refuerza Pilar Gómez recorridos en la recta final de su campaña rumbo al Congreso

Redacción InfoNorte

La recta final del periodo de campaña será de intensos recorridos por el Distrito 14, aseguró la candidata del PAN, Pilar Gómez Leal, quien explicó que saludar casa por casa a los ciudadanos, le permite conocer sus necesidades y enriquecer la agenda legislativa de trabajo.

“Vamos a seguir trabajando, conectando con la gente, ir de casa en casa, visitando y recogiendo las necesidades de la ciudadanía, estos nueve días serán de caminar, caminar y caminar, porque es la única manera de conocer las necesidades de las personas” comentó en entrevista, la candidata del “Cambio Hacia Adelante”.

Previo a su recorrido por las colonias “Lucio Blanco” y “Emilio Caballero”, la candidata de Acción Nacional, refrendó su compromiso con los ciudadanos que ha visitado durante los primeros 35 días de campaña, “vamos a regresar, vamos a gestionar y hacer todo lo que tiene que hacer un legislador realmente por su distrito, por Tamaulipas y Victoria en especial” enfatizó.

La candidata Pilar Gómez, ha realizado una campaña propositiva y flexible, para integrar nuevas propuestas y demandas ciudadanas, “es una campaña flexible, porque vamos recogiendo las necesidades de la gente, he sido congruente toda la campaña, y las propuestas no quedarán en el olvido, las estudiamos con tiempo, son viables, no quedarán en el olvido, no es mi estilo”, indicó.