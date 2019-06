IETAM en espera de cómputos distritales oficiales de la Elección de Diputaciones

Redacción InfoNorte

Tras registrarse una jornada electoral sin incidentes mayores, este 2 de Junio, el Instituto Electoral de Tamaulipas está en espera de que los consejos distritales planteen los escenarios de recuento de votos y generen los cómputos distritales para conocer los resultados oficiales de la contienda.

La Consejera Presidenta del IETAM, María de los Ángeles Quintero Rentería, informó que en el transcurso de este domingo se generaron un total de cinco cortes del Sistema Informático de la Jornada Electoral (SIJE), mismos que reportaron la instalación de las casillas al cien por ciento en todo el territorio tamaulipeco y que no se registraron incidentes mayores.

También explicó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), –cuya inicialización fue certificada ante la Notario Público 236, Ma. Clemencia Medellín Ledezma, antes de empezar a captar los resultados—operó sin contratiempos. Recordó que en esta ocasión en Tamaulipas se le dio uso a la aplicación móvil PREP Casilla, que permitió que las y los Capacitadores Asistentes Electorales enviaran en tiempo real la captura de las actas de escrutinio y cómputo.

No obstante lo anterior, la Presidenta del IETAM expresó que los resultados que arroje el PREP no son definitivos y por ende habrá que esperar a conocer los resultados oficiales, que deben conocerse a más tardar el jueves próximo. “Yo les invito a que cada quien de manera personal consultemos el PREP, es muy importante no olvidar, que son resultados preliminares; el PREP es una herramienta que está hecha para dar certeza a la ciudadanía y generar confianza; sin embargo no podemos dar por hecho que son los resultados definitivos”

Explicó que este martes se desarrollarán las sesiones de cómputo en los 22 distritos electorales; previo a ello las consejeras y consejeros determinarían los posibles escenarios de recuento de votos.

Informó que para este proceso electoral ordinario 2018-2019, las empresas Mendoza Blanco & Asociados S.C.; Buendía & Laredo S.C.; Instituto de Mercadotecnia y Opinión S.C. y Parametría S.A de C.V., fueron acreditadas para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos no institucionales. En tanto, el periódico El Diario de Ciudad Victoria y los portales Noticias 24 Siete, Político.mx y Hoy Tamaulipas, fueron acreditados como difusores oficiales del PREP.

Finalmente, cabe destacar que se decretó un receso de la Sesión Permanente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, para reiniciar los trabajos este lunes a las 12:00 horas.