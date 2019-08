Recibe Rector de la UAT a nueva generación de universitarios

Redacción InfoNorte

En el inicio del ciclo escolar 2019-3 de la Universidad Autónomo de Tamaulipas (UAT), el Rector José Andrés Suárez Fernández dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y puso en marcha la exposición “Conoce tu Universidad” en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del campus Victoria.

“Saludos a ustedes jóvenes, nuevos estudiantes de la UAT, bienvenidos a esta su casa de estudios donde van a iniciar su carrera profesional. Su carrera no empieza cuando terminan de estudiar, su carrera empezó cuando solicitaron su ingreso a la universidad”, expresó el Rector en su mensaje.

Ante casi 3 mil estudiantes de las facultades y unidades académicas del Campus Victoria reunidos en el recinto universitario, el Rector inauguró la exposición donde se dio a conocer a los jóvenes todos los programas y servicios que la casa de estudios les ofrece y que les acompañarán durante su trayectoria en la universidad.

“Hoy jóvenes van a tener la oportunidad de conocer la gran cantidad de servicios que la universidad pone a disposición de ustedes. Servicios que les van a permitir que su paso por la universidad sea placentero, y puedan obtener todas las facilidades para ser buenos profesionistas”, indicó.

Dijo que la UAT nació hace 69 años, y que en la actualidad es una sólida institución con gran presencia en las principales ciudades del estado, donde cumple su función de formar buenos profesionistas al servicio de Tamaulipas y al servicio de México, “y porque no, de Tamaulipas para el mundo, en esta etapa de un mundo globalizado”, añadió.

En su mensaje, el Rector Suárez Fernández agradeció a los alumnos de nuevo ingreso que hayan elegido a la UAT. “Todas las vivencias que vayan adquiriendo, seguramente le van a dar forma a lo que en un futuro será su vida profesional. Y estamos seguros, que no les vamos a defraudar”, concluyó.

En medio de un gran ambiente universitario, y acompañado por los secretarios de la administración central y directores de las facultades y unidades académicas, el Rector encabezó un recorrido con los estudiantes por los módulos instalados en la duela del Gimnasio Multidisciplinario.

Se dieron a conocer los apoyos y servicios que brindan a las jóvenes herramientas valiosas para el ámbito académico, económico, administrativo, psicológico, cultural y deportivo, que refuerzan el proceso de acompañamiento de su trayectoria profesional.

Entre estos, plataformas tecnológicas y de comunicación, seguro facultativo IMSS-UAT, identificación universitaria como documento oficial, guardería infantil (Victoria y Tampico), becas de nuevo ingreso, de excelencia, de manutención Tam y de manutención federal, de verano de investigación, de intercambio y estancias de investigación nacional e internacional.

Otros temas, como la Defensoría de los derechos universitarios, Centros de lenguas y enseñanza de idiomas, Bibliotecas y servicios digitales de bases de datos, tutorías y orientación, disciplinas deportivas y servicios en gimnasios multidisciplinarios, canchas, y estadios, además de programas para la formación cultural y artística en todos los campus.