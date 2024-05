Enfermera del IMSS lleva amor y alegría a niñas y niños caracterizada como “Mary Cositas”

Redacción Infonorte

En lo que se ha convertido ya en una tradición anual cada 30 de abril, las niñas y niños que acuden a la UMF No. 67 IMSS en el OOAD, Tamaulipas, se encuentran no solo a una de las enfermeras que mejor los entiende, sino a su amiga “Mary Cositas”, personaje que les entrega momentos de alegría y diversión para celebrarles el Día de la Niña y el Niño.

Maricela Guadalupe García Castillo es Licenciada en Enfermería, con categoría de Enfermera Especialista en Medicina de Familia. Ha dedicado más de 10 años a representar el personaje de “Mary Cositas”, una labor que inició en los días 30 de abril con el objetivo principal de proporcionar momentos de alegría y diversión a las niñas y niños que asisten a la UMF, así como aquellos que se encuentran en consulta o tratamiento, permitiéndoles olvidar por un instante la enfermedad que están padeciendo.

“Me gusta mucho ser animadora infantil y aquí en el trabajo siempre me invitan a participar, ya sea el 30 de abril o en las posadas que organizan para los menores, y me caracterizo con un personaje que se llama Mary Cositas”, externó.

En este sentido destacó que su mayor satisfacción en su rol como “Mary Cositas” es, sobre todo lograr sacarles una sonrisa, a las niñas y los niños, trabajar con ellos, brindarles alegría a través de concursos, regalos y de la interacción con sus padres durante la celebración de su día”.

La maestra Emma Adriana Vela Turrubiates Coordinadora de Enfermería en Salud Pública, destacó que para ejercer la profesión de enfermería se requieren características específicas, entre las cuales figura la inteligencia, el talento, un enfoque humanista de la vida y la pasión por el trabajo. Así mismo resaltó que todas estas características Maricela las posee .

“Además de desempeñar de manera eficiente su función primordial como enfermera, Maricela tiene la vocación y el interés de aportar algo tan valioso como dar alegría a quienes atraviesan por tiempos difíciles. Todo esto se logra gracias a una enfermera de corazón grande como Maricela”, enfatizó.

La enfermera García Castillo tiene más de 20 años de servicio. Comenzó como Enfermera Auxiliar en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 1 de Ciudad Victoria, con determinación, disciplina y perseverancia logró hacer una especialidad en Medicina Familiar; actualmente tiene tres años desempeñándose como enfermera especialista en el módulo 5 de la UMF No. 67 de la capital del Estado, donde otorga atención a los derechohabientes de dos consultorios.

“Mis funciones están centradas en la promoción, prevención a la salud, así como detección de enfermedades, que incluye actividades como inmunizaciones, detección de diabetes, hipertensión, cáncer cervicouterino, cáncer de mama a través de exploraciones clínicas y ahora también ofrecemos atención a la salud mental”, entre otras, detalló.

Al señalar la satisfacción que siente como trabajadora IMSS, la enfermera especialista puntualizó su orgullo por formar parte de la gran Institución, “que me ha brindado numerosas oportunidades de superación, y me ha ayudado a salir adelante, junto con el apoyo incondicional de mi familia; ser enfermera del IMSS es lo mejor que me ha ocurrido en la vida”, expreso con gratitud.