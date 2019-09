Marco A. Vázquez – Sometidos

Reducir la independencia de México a un acto protocolario donde un alcaldito, un gobernador o el presidente de la República gritan arengas a favor de nuestros héroes es un falso patriotismo, más cuando el objetivo principal de quienes acuden a dichos actos es observar la preciosidad de nuestros artesanos expertos en la pirotecnia, el buen ritmo de un mariachi e incluso de un conjunto musical que en ocasiones hasta extranjero resulta.

Ante esa situación bien valdría la pena preguntarse de la utilidad de un acto de esa naturaleza, de la utilidad del llamado Grito, los que están a favor dirán que es una acción para mostrar la unidad del pueblo mexicano, su fortaleza en la desgracia, su solidaridad y su espíritu de fiesta inquebrantable, los que están en contra opinan que es un despilfarro de dinero y distracción de elementos de seguridad pública que no valen la pena.

Y sin embargo esa no debería de ser la discusión, la pregunta que cada uno de nosotros debemos tener en mente es si el mexicano es tan independiente como para festejar, si realmente ha sabido destetarse de España, de los gobiernos de cualquier país del mundo, o de sus gobernantes y políticos para adquirir la ciudadanía, la autosuficiencia y unirse en los aspectos importantes de su vida.

Ahí está el verdadero detalle, este país que inicio su guerra de Independencia hace 209 años por motivos como la corrupción administrativa y la inmoralidad burocrática de sus gobernantes, por la crueldad en el trato a sus aborígenes y por otros factores como la discriminación a los pobres es fecha que no ha podido superar realmente todos esos problemas.

Los ejemplos son claros, vivimos bajo un régimen muy duro para cobrar impuestos, dinero que se gasta en fiestas para el presidente, en obras que cuestan miles de millones de pesos y no sirven para nada, en toallas de 4 mil dólares como sucedió en sexenio pasados, en comidas para el novio, la novia, o la familia de un encumbrado político, en entregar contratos muy favorables a cómplices, familiares, o amigos de los hombres del poder, si me apura, tenemos gente que se nos muere de hambre o porque no hay medicinas para ellos por no poder pagarlas.

Por si ello fuera poco, sufrimos la crueldad de la inseguridad, ese temor constante de que en cualquier momento le pase algo a nuestros cercanos o a nosotros mismos, también hay desempleo, crisis, y hasta un sistema electoral que de vez en cuando genera más incertidumbres que certezas de que las cosas irán bien.

En lo particular siempre he sido amigo de la fiesta, el pueblo merece que le den diversión, merece que se el gobierno se gaste en ellos parte de lo que recauda, pero lo ingrato es que por años y años los políticos se gastaron la mayor parte del presupuesto en sus cenas, sus fiestas mexicanas, y acaso en beber vinos internacionales sin el menor asomo de vergüenza para concluir con un culto a la personalidad, una fiesta particular en la que frente a sus hijos, cómplices y socios, se querían parecer a Hidalgo, a Morelos, o a Ignacio Allende cuando no resultaron ni un remedo de ellos, la cosa que debe ser diferente.

Bajo el sistema político que vivimos, en las condiciones que vivimos, es difícil decir que estamos en un México independiente, a este país le hacen falta héroes de carne y hueso, liderazgos capaces de buscar un cambio real en la sociedad para darles la categoría de ciudadanos a sus habitantes.

Hacen falta en este México sacerdotes como Miguel Hidalgo y José María Morelos que colaboraron en la independencia con la intención de hacer un país más igualitario, hoy los dueños de las iglesias buscan más quien les patrocine sus acciones que generar conciencia social, eso como un pequeño ejemplo.

En síntesis, la sociedad de México sigue siendo dependiente, no hemos alcanzado nuestra plena libertad porque los partidos políticos, los gobiernos, los delincuentes y hasta los gobiernos internacionales como los de Estados Unidos nos tienen sometidos y agarrados de donde más nos duele.

