Humo Blanco

Clemente Castro González – Ni antes, ni después

Alguien dijo que en política las cosas no se dan ni antes, ni después sino en el momento oportuno.

Y a eso tendrá que atenerse los encargados de despacho de las secretarías de Bienestar (SEBIEN) y Educación (SET), RÓMULO GARZA MARTÍNEZ y MARIO GÓMEZ MONRROY, en forma respectiva, para saber si se quedan en calidad de titulares en las citadas dependencias.

Es evidente que ambos quieren tener en sus manos el papel que les asegure su estancia en el cargo.

Con relación a GARZA MARTÍNEZ no se sabe que haya externado que quiere quedarse en el puesto de su ex jefe pero, según dice la voz popular, “ a quién le dan pan que llore”.

El añadido es que el directivo no ha hecho un mal papel luego de que GERARDO PEÑA FLORES renunciara a la secretaría para ser colocado en el número uno de la lista a diputados locales por la vía plurinominal.

A propósito, suponemos que largos se le hacen los días al reynosense para asumir la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco.

El punto es que RÓMULO no esta solo en tanto que por ahí se da sus habilidades el sub secretario, ÁLVARO BARRIENTOS BARRÓN, alguien que le sabe a la “grilla”.

Lo que no le favorece al ex diputado es que el jefe político, en su oportunidad, no le dio la “chamba” de PEÑA FLORES y eso conlleva un significado.

Puede tratarse de una señal en el sentido de que si bien ÁLVARO es apreciado por el alto mando “no es para tanto”, como dice el periodista, BLADIMIR JOCH GONZÁLEZ.

Con respecto a la SET, GÓMEZ MONRROY deja ver que si está dispuesto a “sacrificarse” en el mando de la secretaría que dejó el actual diputado electo, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.

Pero MARIO no puede sentirse amarrado, pese a ser de las confianzas del mandatario estatal, porque su tocayo, MARIO LEAL RODRÍGUEZ, dese la Unidad Ejecutiva, trae lo suyo.

No implica que uno de éstos personajes le vaya a tirar patadas al pesebre de no ser favorecido.

Tal vez el punto central para la decisión es cuál de los dos garantiza el manejo de la dependencia y, lo fundamental, la adecuada relación con el profesorado y sus guías.

Da la impresión de que éste puede ser el detalle en tanto que no debe darse por sentado que la dirigencia de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en automático, mantendrá su alianza con el gobierno de la entidad.

Al fin y al cabo los mentores y su gremio están articulados a una línea centralista, con sus correspondientes matices.

Es ahí en donde se requiere la “mano izquierda” para no atiborrar de “chamba” a la General de Gobierno.

Lo cierto es que el informe de jefe del ejecutivo, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA será el 25 del presente mes y que sigue la expectativa sobre los nombramientos que se ven venir y hasta puede haber ajustes.

Así se estila porque viene la elección intermedia en el 21 y posterior a eso el relevo.

El que anduvo de gira por municipios de la entidad, el pasado fin de semana, fue el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ.

Al funcionario federal se le vio en los municipios de Altamira y Soto la marina en donde dio la conferencia denominada “Diálogos para la Educación”.

En su mensaje GARZA GONZÁLEZ afirmó que el diálogo debe estar por encima de todo, acorde a la instrucción dada por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su jefe directo, el secretario, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.

AL CIERRE

Los bromistas hicieron de las suyas, una vez más, en la Presidencia Municipal de Matamoros, ya que se corrió la versión de que había un artefacto explosivo en las oficinas del inmueble.

Por fortuna se trato de una falsa alarma que, dicho sea de paso, no es la primera que sucede en la administración del munícipe, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Lo que si se dio fue el desalojo de los empelados de las oficinas que funcionan en el edifico público.

Decenas de personas, incluso las que acudieron a realizar trámites, tuvieron que ser evacuar el inmueble.

Hasta el lugar llegaron bomberos, policías estatales y de protección civil al igual que integrantes de la Guardia Nacional y Marina Armada de México.

Correspondió a un equipo binomio de la Marina seguir el protocolo y revisar los diversos espacios de la presidencia para determinar que no había explosivo alguno.

Desde luego que éste tipo de eventos alarma a los ciudadanos del municipio porque es posible que puedan ocurrir.

Esperemos que la Policía Cibernética haga su labor y ubique a los bromistas a fin de que se les apliquen la sanción correspondiente en tanto que trastocaron las actividades de la presidencia y la tranquilidad de los matamorenses.

Cierto que se trata de llamadas falsas pero algo así no debe minimizarse ya que pueden hacerse en base a móviles que van más allá de la simple broma.

+.- El diputado, GERARDO PEÑA FLORES, afirma que en la próxima legislatura-2019-2022-, serán prioridades los temas de seguridad pública, bienestar social y desarrollo económico.