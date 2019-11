Martha Isabel Alvarado – Alistan relevo Tricolor

.-Relevo de CDE del PRI en marcha

.-En diciembre, la toma de Protesta

.-Diputadas del PT y PAN, con Maki

.-¿Pues no que ‘primero los pobres’?

Si otra cosa no sucede, el nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, podría rendir Protesta la primera semana de diciembre, antes de las Posadas.

Todo parece indicar, que los diversos grupos al interior del Partido Tricolor, comulgarían en la estructuración de una ‘planilla de unidad’, recordando sus buenos tiempos.

Al frente de dicha planilla, muy probablemente estaría colocado el ex diputado federal por el distrito 03 con sede en Río Bravo, EDGARDO MELHEM SALINAS.

Parafraseando a don ERNESTO GÓMEZ LIRA, que en su tiempo fue un fenómeno de popularidad que logró sobrepasar marcas y colores de Partidos, al PRI de Tamaulipas le estaría haciendo falta la figura de un ‘comandante de las fuerzas dispersas’.

Algo que no se le podría regatear al ex diputado Melhem, es que conoce palmo a palmo todo el territorio de Tamaulipas, así como a los líderes de los diversos municipios, por cuanto tuvo a su cargo el manejo de la política social del estado en más de una ocasión.

Los propios priistas reconocen, que lo que llevó a su Partido a la derrota en Tamaulipas, fue el perder el contacto con la gente, cayendo en el error de la simulación, reflejada en las ‘redes’ de papel que prometían miles de potenciales votos…que a la postre no se reflejaron en las urnas.

En ese sentido, el PRI de Tamaulipas podría recuperar terreno, en caso de decantarse por Melhem, quien además ha sabido seleccionar en sus equipos de trabajo a gente acostumbrada a hacer ‘talacha’.

La compañera de fórmula del ex diputado Melhem, muy probablemente sería la ex candidata a diputada federal por el distrito 05 de Victoria, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, para más señas, sobrina del también ex diputado federal ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, quien según se sabe, la apoya incondicionalmente.

Respecto al ex alcalde de San Fernando TOMÁS GLORIA REQUENA, que presuntamente buscaba la presidencia del CDE Priista, se sabe que su propio sector, la CNC, ha retirado el apoyo a su aspiración, y por algo será.

Por otro lado, dice conocido adagio: “amor que no se refleja en la nómina, es pura demagogia”.

En ese sentido, veremos qué tanto se reflejaría en incremento presupuestal para el Municipio de Reynosa, la relación amistosa que la alcaldesa MAKI ORTIZ presume tener con las diputadas federales OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA del PT, y NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ del PAN, a cuyos Informes Legislativos ha acudido la edil, en plan muy solidario.

Incluso en el Informe de Nohemí Alemán, la alcaldesa de Reynosa se hizo acompañar de su esposo e hijo, CARLOS PEÑA GARZA y CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, respectivamente, Presidente del DIF local y Presidente del Voluntariado Juvenil del propio Sistema DIF.

Cabe recordar, que la de Nohemí Alemán, fue una de las voces que se pronunciaron en apoyo a la propuesta que lanzó al aire la alcaldesa de Reynosa a principios de octubre pasado, consistente en cobrar impuestos a personas dedicadas al comercio informal, como taqueros y eloteros, entre otros.

“La propuesta que hizo la alcaldesa Maki Ortiz no está enfocada solamente en taqueros y eloteros, sino en todo el comercio informal y algunos formales que evaden impuestos, y que, como mexicanos productivos, todos debemos de pagar en tiempo y forma”, dijo la diputada Alemán Hernández, al defender la mencionada propuesta.

A todo esto, ¿en qué quedó esa propuesta?. Ya nada se supo, luego de que la alcaldesa de Reynosa se convirtió en ‘tendencia’ en redes sociales, bajo el hashtag #Con los Tacos no.

Algo semejante sucedió esta semana en la Ciudad de México con el gremio de los aseadores de calzado, que hicieron un mega plantón frente al Congreso de la Ciudad de México, donde se estaría gestando la ‘iniciativa’ de cobrarles impuestos. “Ganamos 200 pesos y no nos alcanza para eso”, se quejaron amargamente los boleros.

A lo mejor, en el Congreso de la CDMX, con mayoría de Morena, no recuerdan lo prometido por AMLO, de que: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

CONTRAFUEGO: Ni los suyos le hacen caso.

Hasta la próxima.