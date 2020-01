Martín Sánchez Treviño – La Feria de Xicoténcatl

El Avionazo Presidencial y la Feria de Xicoténcatl son dos contrapesos coyunturales, uno esta de regreso por falta de postores en California y a Feria en la tierra de “Los Trucos” , bien puede entenderse como un cambio de señal rumbo a la renovación de la gubernatura en Tamaulipas así como también la inclusión de los hermanos Verastegui Ostos en el Handicap hacia el interior y el exteriores de Acción Nacional.

Una muestra es el elenco de la Feria de Xicoténcatl, no me refiero a Xicoténcatl, España, ni la edil de Ciudad Victoria, sino a una de la regiones cañeras más importantes de México y de Tamaulipas, donde radica uno de los ingenios que produce azúcar refinada cuyo mercado exclusivo es Estados Unidos.

Aunque Mante es tradicionalmente el centro de desarrollo de la región cañera, donde una de la principales empresas refresqueras estableció una planta productiva, marcó durante décadas del siglo anterior toda una época de bonanza que se diluyo con la privatización del Ingenio Azucarero de Ciudad Mante.

Y no obstante que Xicoténcatl no figura en el escenario nacional por la producción azucarera ya que el Ingenio Mante , propiedad del Grupo Saenz fue el primero en instarse en esa región, la peculiaridad de la molienda es precisamente que las instalaciones tienen capacidad para producir el azúcar blanco refinado que degustan únicamente los paladares de élite.

Sin embargo, la Ciudad Xicoténcatl cobra fama cuando uno de los Verstegui figura en la producción cinematográfica, quien se presentó en el Centro Cultura Tamaulipas, durante la administración del ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores. Y no hay que descartar que la gran Cruz de la Paz -de la que no se ha vuelto a hablar podría construirse en esa región.

En los últimos 3 años esa región en particular Xicoténcatl se ha convertido en un concepto moderno de ciudad, pero que conserva su origen rural, su olor a caña quemada, molida y el aroma propio de los desechos de la molienda se perciben desde kilómetros de distancia.

La cañicultura, es el motor de la economía de al menos 7 municipios tamaulipecos además de otras demarcaciones de San Luis Potosí, pero que se identifican y se confunden con los tamaulipecos por el intenso intercambio económico de la región. El Epicentro de la zona se localiza en las Ciudades de Mante y Xicoténcatl.

Con la llegada de Los Vientos de Cambio por obvias razones la prosperidad se perciben mayormente en Xicoténcatl, donde las avenida principal y las calles de esta han sido remozadas por gestiones de los hermanos Verastegui Ostos, que además de la fama de políticos opositores al viejo régimen se les reconoce por sus liderazgos al frente de los productores de caña.

En la Xicoténcatl del siglo 21 se han construido lujosas y ostentosas residencias, con un cierto parecido y sus respectivas proporciones a las construcciones edificadas en la época del Henequén, en Ciudad Victoria, lo mismo que en Mérida, Yucatán

Lamentable la muerte de elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de Reynosa. Se cumple una de la máximas de “La Guerra”, que esta la ganan quienes conocen el territorio.

En otro orden, la posible visita del Presidente de la República a Tamaulipas se podría aplazar para finales de Enero o principios de Febrero. Por lo pronto, el próximo fin de semana Andrés Manuel López Obrador estará en el Estado de Oaxaca.