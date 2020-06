Marco A. Vázquez – Ni lo básico

Las largas filas de gente comprando cerveza y la necedad de andar en la calle sin el mínimo de precauciones nos hacen pensar que somos extremadamente estúpidos, que no hemos aprendido ni lo básico del coronavirus llamado COVID19 y eso causará muchas muertes a corto y mediano plazo en este bendito país.

Más de mil muertos en un par de días nos reflejan que lo peor no ha pasado, más de tres mil contagios confirmados nos corroboran que falta mucho para que así sea porque no crea que los enfermos se diagnostican en el laboratorio de un día para otro, no, tan solo los síntomas en algunas personas pueden aparecer después de 14 días o más, igual una parte de los infectados son asintomáticos y van a propagar el virus sin darse cuenta.

Para irle sintetizando, las muertes y los casos confirmados de COVID19 no son de generación espontánea, aunque en las conferencias con la prensa y los boletines que se emiten al respecto así nos lo pretendan hacer creer, vaya, como si en los últimos dos días se hayan infectado 8 mil personas y muerto mil de ellas y eso no es cierto.

¿A dónde vamos?, pues a decirle a la gente que tienen que tomar conciencia de que la reapertura de comercios o de negocios no significa que el virus haya muerto sino una nueva etapa en la cual tendremos que tomar más precauciones porque las posibilidades de contagiarse son muy altas y el autoasilarse es algo que se está agotando, entonces el uso de gel, agua y jabón y cubrebocas se hacen indispensables.

Le diré por qué, en realidad en México no estábamos enfrentando el coronavirus sino tratando de evitarlo, de no sufrir infecciones con la ilusión, esperanza quizá, de poder erradicarlo con el menor daño posible, no se logró por la terquedad de la gente de no cuidarse, de pensar que no existía, de la necedad de creer que de algo nos vamos a morir y da lo mismo que sea de un balazo que ahogándose por no poder respirar a causa de esta enfermedad o de comprarle una pizza a su hijo o regalarle chocolatitos a su madre, entonces la siguiente etapa es aprender a convivir con el mismo sin que nos haga mucho daño y ahí está lo complicado.

Métaselo en la cabeza, el virus llegó para quedarse, será como la influenza o cualquiera de las gripas y dependerá mucho de nosotros no caer en esas enfermedades porque ahora es letal aunque el próximo año o el que sigue es posible que ya se conozcan medicamentos más eficaces para combatirlo y los hospitales estén capacitados para la atención de esta clase de pacientes con lo que se reducirá el número de muertos no quiere decir que ya la libramos.

Igual es probable que para el siguiente año ya tenga inmunidad mucha de la población y entonces sea más difícil trasladar el virus y que se infecten muchas personas pero, por lo pronto no quedamos más que seguir las recomendaciones.

En dos semanas o tres conoceremos el impacto de la reapertura parcial que se está dando, ya mucha gente anda en la calle y trae a sus hijos sin la necesidad de exponerlos, los cubrebocas y otras medidas de autoprotección se han quedado en casa según se puede observar en las tiendas y en muchos espacios públicos, a eso nos referimos, que puede haber un rebrote y más letal comparado con lo que hemos estado padeciendo.

No, no hemos aprendido ni lo básico para protegernos del coronavirus, ni siquiera hemos tenido la inteligencia de evitar riesgos como el de no aglomerarse para comprar caguamas, vaya, algunas autoridades municipales o federales hasta exponen a la gente en las filas para pagar el agua potable o la electricidad y lo mismo hacen empresas privadas que obligan a sus usuarios a estar amontonados sin que alguien observe como evitar riesgos, los bancos o las tiendas, por ejemplo.

Por eso le digo, esperemos tres semanas y entonces si conoceremos como nos habrá de ir, ojalá, hacemos votos, porque no haya un rebrote de grandes dimensiones, aunque lamentablemente si eso sucede será solo por la suerte, le insisto, porque nosotros no aprendimos ni lo básico de como evitar el coronavirus llamado COVID19.

En otras cosas… En gira de trabajo por el municipio de Llera, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entregó la Estación Tam “Escandón”, ubicada en la Carretera Federal 81 a González, kilómetro 50; se trata del tercer módulo de seguridad y atención a los usuarios de la red carretera inaugurado, y que forma parte de un proyecto de más de 30, que están siendo instaladas en la Entidad.

El proyecto consiste en la construcción y habilitación de estaciones en las carreteras que comunican a Tamaulipas de norte a sur y de este a oeste, ubicadas cada 50 kilómetros, cerca de gasolineras y su objetivo es que contribuyan brindar mayor confianza a las familias, turistas, transportistas y empresas que transitan por las carreteras de la Entidad y cuentan con tecnología y personal de la Policía Estatal para brindar auxilio, atención y orientación a los usuarios las 24 horas.

Ahí mismo el gobernador García Cabeza de Vaca también supervisó la entrega de apoyos alimenticios extraordinarios, con motivo se la emergencia sanitaria por COVID-19, a familias en condiciones de vulnerabilidad del ejido Emiliano Zapata del municipio de Llera.

La entrega es realizada por personal de la Secretaría de Bienestar Social bajo estrictos protocolos sanitarios, a fin de garantizar la llegada del apoyo al beneficiario y proteger su salud. En Tamaulipas, en una primera etapa, reciben estos apoyos alimenticios más de 300 mil familias.

En Nuevo Laredo el alcalde Enrique Rivas, reinició el programa ‘Miércoles Ciudadano’ en la nueva modalidad de videollamadas, desde su oficina de Presidencia Municipal se enlazó con las y los ciudadanos para atender sus peticiones, y aseguró que la contingencia por el Covid-19 no detendrá el trabajo que se realiza en favor de los neolaredenses, escuchará y dará respuesta a las necesidades de la población.

“Estamos empezando esta nueva etapa para recuperar los ‘Miércoles Ciudadano’ ahora en línea y seguir teniendo la comunicación y respetar lo que había hecho de programar un día a la semana para que las y los ciudadanos puedan hacer la petición directa y nosotros como gobierno tener esa responsabilidad y seguirles cumpliendo”, dijo Rivas Cuéllar al atender la primera videollamada.

El primer enlace se hizo desde la colonia Nueva Era, las vecinas María de los Ángeles Martínez Cardozo, María Cristina Zúñiga Alonso y María de Jesús Herrera Montaño, le solicitaron la instalación de una malla completa en la plaza ubicada en Privada 22C, alumbrado público y topes para disminuir la velocidad de los vehículos.

El Presidente Municipal respondió que se cumplirá su petición en un lapso de 3 semanas. Otra videollamada que realizó el alcalde fue con la ciudadana María Guadalupe Torres Hernández, de la colonia Los Olivos 1, expuso la necesidad de atención médica para su madre de la tercera edad quien no puede salir de casa por enfermedad.

“Pedí al presidente la asistencia de ‘Médico a tu puerta’ ya que mi madre está enferma, el alcalde me dijo que nos va a apoyar con el servicio y las medicinas, ya que por el problema del Coronavirus no podemos trasladarnos a un hospital, es una ayuda muy grande, si la calificamos del 1 al 10, pues se lleva el 10. Yo voy a creer en él”, dijo Torres Hernández.

El edil afirmó que este mismo miércoles, personal de la Dirección de Salud acudiría a la casa de la señora María Guadalupe para consultar a su mamá y brindarle la atención en la compra del medicamento.

“Te vamos a enviar un médico hoy mismo, le vamos a comprar las medicinas y le vamos a estar ayudando a tu familia, cuídala mucho”, pidió a María Guadalupe.

En cuestión de limpieza y reparación de infraestructura urbana, las vecinas Olga Lidia García, de la colonia Voluntad y Trabajo 3 solicitó la rehabilitación de banquetas en la calle Río Loira cuadra 13, 15 y 16 y Elizabeth Lino Guerra, de Los Olivos 2, pidió al Presidente la limpieza de lote baldío ubicado en Río San Lorenzo.

En el ‘Miércoles Ciudadano’ a través de videollamadas, acompañaron al alcalde la regidora encargada de la Comisión de Bienestar Social, Silvia Delgado Pérez; secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García; secretaría de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer de León y Moisés Salinas, representante de la Secretaría de Obras Públicas.

