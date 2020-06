Martín Sánchez Treviño – La politización de la pandemia

El covid-19 como definen las autoridades sanitarias a lo que más bien parece la Bestia de “La Perrusquilla”, que lo mismo ha golpeado a la raza aria alemana, que a los británicos pelirrojos, a los prietos mojinos de latinoamerica, que los de gringolandía donde parece que ese será el motivo de la caída de la “Burbuja de la Económica” de ese respetable país. Lo cierto es que la pandemia no ocupa pasaporte, mucho menos aduanas electrónicas. Pues conforme circula la enfermad alrededor del mundo, cada vez hay más indicios de que el virus habría sido creado para exterminar a los adultos mayores de 60 años y de esa manera las naciones se habrían librado de pensiones, jubilaciones y retiros voluntarios de los “ancianos” denominados en esta época Adultos Mayores de la Tercera Edad.

Pero también el coronavirus denominado por la autoridad Covid-19 -pues la autoridad que lo mismo ponen apodos a los Capos de La Droga que a las enfermedades, virus y lo que se presente- es la misma que así como se ha politizado en México esta enfermedad, ha ocurrido lo propio en otros países y se ha manejado como una “política internacional”, pues la mayoría por no decir que todos los países, los fondos de pensiones, jubilaciones y similares, están en quiebra y eso se advertía desde la década de los años 90 del siglo anterior.

En el particular de México, el Gobierno Federal ha hecho más que bien su trabajo para que los gobernadores contrarios a Morena tengan un mal desempeño en sus respectivas entidades. Y usted se preguntará, cómo y cuándo. Respondería la Respetable Difunda, de Feliz Memoria, Doña Esperanza Elizondo -Cuando el Burro se haga Pando-

Resulta que la semana anterior, un grupo de supervisores del Gobierno Federal -infectados de Covid-19- revisaron el funcionamiento de un Hospital Federal en El Puerto de Tampico, y por lo mismo sin recato y sin el menor escrúpulo contagiaron a personal médico del centro hospitalario.

Juzgue usted. Los hechos allí están. Aunque dícese que algo similar ocurrió en La Perla Tapatía, Guadalajara, donde el gobernante es contrario, férreo rival que había dejado en el camino al “consen” del Jefe del Ejecutivo Federal. Lo mismo habría pretendido el gobierno federal en el Centro Regional de las Huastecas, Tampico, donde ciertamente la población ha mostrado mayor vulnerabilidad, quizá porque una sola calle los divide de Madero y Altamira, donde también hay casos, pero nada comparable con la Ciudad de México -donde Morena administra pues no gobierna- pues sí es así, no hay evidencias.

Lo cierto, es que la federación pretende imponerse, con horca y cuchillo, al estilo de la política más rancia y abominable por los mexicanos, pues bien que saben los asesores de Morena y su laberinto en Palacio Nacional, que la popularidad del “líder moral” va en caída libre al sótano electoral. Quizá por ello habría que entender que el operativo contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación, es parte de la maniobra política para recuperar al costo social que sea el centro de la región de Occidente, donde Guadalajara es “Cabeza de Playa”.

Y se confirmaría que las elecciones federales y estatales, no se ganan desde al menos 30 años en el Instituto Nacional Electoral ni en los Organismos Públicos Descentralizados -Institutos Estatales- mucho menos en los Tribunales Electorales. Lo mismo que los triunfos no se habrían librado entre partidos políticos, sino entre bandas delincuenciales.

Lo cierto es que la enfermedad llamada Covid-19, hasta el cierre del sábado anterior habrían fallecido 13, mil 619 ciudadanos mexicanos, con 19 mil 728 casos positivos. Y luego de 3,593 casos reportados en un sólo día, esa misma cifra es equivalente al 17 por ciento del total de los casos confirmados. Con un total de 113 mil 619 casos muestreados.

A nivel estatal, la Secretaria de Salud de Tamaulipas, según informes del sábado por la noche las víctimas de la pandemia sumaron 155 fallecidos, 2,384 contagios y 82 nuevos pacientes positivos.

En el mismo orden, el pronunciamiento de los 8 gobernadores, de los que forma parte Francisco García Cabeza de Vaca, Jefe de Ejecutivo Estatal, fue toral en contra de la Administración Federal, pues el exigen al Presidente de la República transparencia en el manejo de la crisis sanitaria, lo mismo consideró el gobernante tamaulipeco, que urge un dialogo directo con el Jefe del Ejecutivo Nacional, pues los secretario con los que se han reunido carecen de capacidad de decisión. los gobernantes se reunieron en Guadalajara, en parte para cuerpear a su homologo Enrique Alfaro.

En el orden electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas prepara el 25 Aniversario de ese organismo, como ponentes trae casi puras lumbreras, incluida la ex Presidenta del mismo, María de los Ángeles Quintero Rentería. No así fueron convocados alguno de los consejeros integrantes del primer instituto, creado durante la administración del ex gobernador de “El Maharasi”, Manuel Cavazos Lerma. José de Los Santos Fraga fue el primer presidente de aquel naciente Ietam.

Mientras que la Academia, es decir la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve la ecología urbana, en la que participan estudiantes del Instituto de Ecología Aplicada lo mismo que personas de la sociedad civil interesadas en la tarea ambiental en el núcleo familiar. En la que Arturo Mora Olivo, director del organismo vinculado a la UAT, plantea estudios de la ecología urbana, desde el confinamiento social por la crisis sanitaria.

Mora propone un ejercicio empírico, que consiste en que cada ciudadano tamaulipeco y/o estudiante, sin salir de la vivienda, observe el jardín e identifique los insectos -la fauna- que habita en la flora urbana, como un ejercicio durante el confinamiento.