Investigan a ex funcionarios de Egidio Torre

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE) presentó una red de ex funcionarios de la administración de Egidio Torre Cantú, que quebrantaron al erario público estatal con más de 2 mil millones de pesos, mediante empresas factureras.

El titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda, en rueda de prensa dijo que desde hace 24 meses realizan la investigación, con la detección de un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento.

El monto facturado, al gobierno estatal de Tamaulipas, a gobiernos municipales y a otros gobiernos del país, es de casi 10 mil millones de pesos.

El trabajo de la UIFE, añadió, organismo estatal puesta en marcha por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado 15 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero.

El Ministerio Público adscrito a la Unidad ha generado 24 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.

En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.

Ramírez reveló que entre los involucrados se encuentran un notario público, Marco Antonio “N” que comandaba una célula, y al menos tres ex funcionarios de la administración estatal anterior.

Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”.

Al preguntarle si estaría siendo investigado el ex gobernador Egidio Torre Cantú, respondió: “Directamente a él, aún no”.

Mencionó que el ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos “N”, tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, principalmente porque dentro de las investigaciones encontraron irregularidades, “en 48 empresas que prestaron servicios como proveedores al municipio de Nuevo Laredo. Fueron revisadas por la Auditoría Superior del Estado y algunas de ellas no comparecieron, otras no fueron localizadas y las que fueron localizadas no pudieron demostrar la materialidad de lo consignado en la factura. De ahí que se abre carpeta de investigación porque presumiblemente es una operación simulada”.

La Unidad también solicitó Ficha Roja a la Interpol contra el ex edil, implicado en una de las 15 carpetas de investigación.

Entre las investigaciones de la Unidad, se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superior a un monto de Mil 413 millones de pesos.

Ramírez Castañeda detalló que dentro de las carpetas de investigación, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas donde registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria ,Tamaulipas.

Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.

Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.

Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.

Raúl Ramírez aseguró que ya han informado a la Secretaría de Hacienda, específicamente a la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT).