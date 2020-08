.-Ex Director de Pemex ya goza de libertad

.-¿Dónde andará el Fiscal, Alejandro Gertz?

.-Aplica la “4-T” justicia ‘al estilo americano’

.-“JR” deja Hospital, pero sigue ‘banqueado’



El que hizo honor a su apodo de “El Principito”, fue el ex Director de Pemex, EMILIO LOZOYA AUSTIN, ya que en todo momento habría sido tratado como tal, por parte de la Fiscalía General de la República y los Jueces ante los que ‘compareció’ de manera virtual.



Ahora se sabe, que Lozoya Austin ya abandonó el Hospital, y se encuentra en libertad, quizá en su casa, portando un brazalete electrónico, a manera de ‘localizador’.



Qué raro estuvo eso de que, en ningún momento, desde que Lozoya llegó a México (el 17 de julio pasado), haya emitido declaración alguna al respecto, el Fiscal ALEJANDRO GERTZ, quien se volvió ‘de humo’, salvo que hoy lunes aparezca en la conferencia mañanera del Presidente, y ofrezca pormenores del caso.



¿A cambio de qué obtuvo su libertad Lozoya Austin, e incluso, consideraciones tan especiales, como firmar vía correo electrónico, cada dos semanas, para no tener que acudir al Juzgado?.



Dícese que en el caso de Lozoya se aplicó la justicia ‘al estilo gringo’, cuyos procedimientos se enfocan más hacia la información valiosa que pueda aportar el procesado, y/o, los Bienes (dinero en efectivo, residencias, aviones, etc.) que tienen que ver con su enjuiciamiento.



El propio AMLO, convertido en una especie de ‘fiscal de facto’, dijo en su mañanera del pasado viernes, que el Presidente del Grupo Villacero, JULIO CÉSAR VILLARREAL GUAJARDO, ofreció regresar 200 millones de dólares de lo que se pagó de sobreprecio a Altos Hornos de México, por la planta de Agro Nitrogenados.



Y sin rubor alguno, agregó textualmente el Mandatario: “Si no devuelven el dinero, el juicio sigue como está contemplado. Si no hay devolución del dinero, no hay acuerdo, entonces no vamos a otorgar concesiones, si no recuperamos lo que se llevaron”. ¿Dando y dando?.



“Es una especie de reparación del daño, no sé si sea reparar todo el daño, pero es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero”, abundó.



¿Será que a cambio de esos 200 millones de dólares, fue que los Jueces de Lozoya fueron tan ‘bondadosos’, pues ni siquiera pidieron para él prisión preventiva, en ningún momento procesal, tanto en el caso de Agro Nitrogenados, como el de Odebrecht?. ¿O hubo además el famoso ‘vómito negro’?.



¿Para qué los quieren encerrados, si resulta más rentable ‘bajarlos del macho’?.



Ya en ese plan tan ‘pragmático’, cabe preguntarse: ¿Aplicará ese mismo ‘criterio’ el gobierno de la “4-T”, contra lo que se conoce como “el cártel de las medicinas” del sexenio anterior, que implicaría nombres como los de: MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, EMILIO GAMBOA PATRÓN, MANLIO FABIO BELTRONES, y ROBERTO MADRAZO PINTADO?. Los nombres de sus supuestas empresas circulan en redes sociales.



Dícese que esa ‘banda’ se agenciaba 200 mil millones de pesos al año, y que ‘batearon’ durante 30 años. ¿Será que el gobierno de la “4-T”, ya ‘echó numeros’, y tampoco a ellos les tocaría un cabello, si le pasan ‘a la báscula’?.



Por cuanto hace a los temas vinculados a Tamaulipas, trascendió, que ayer abandonó el Hospital de la vecina ciudad de Monterrey en que se encontraba internado como paciente de Covid, el ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien anunció en sus redes sociales que concluirá su convalecencia en casa.



Por cierto, su aliada incondicional, la regidora de Morena, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, estaría actuando de manera muy extraña, por decir lo menos, ya que, en plena tormenta, el 27 de julio pasado, ella grabó un video en el que lanza airados reclamos a la alcaldesa MAKI ORTIZ, teniendo como ‘locación’ a un grupo de damnificados sobre el techo de una casa.



“¿Por qué no inviertes en obras de alto impacto que puedan prevenir estas situaciones, en vez de andar pagando encuestas donde te posicionas como una de las mejores alcaldesas del país?” fue uno de los cuestionamientos que hizo Hernández Sáenz en el video.



Sin embargo, oh sorpresa: revisamos las Actas de las más recientes sesiones ordinarias números: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Cabildo de Reynosa, y en ellas, Claudia Hernández prácticamente sólo habla para decir “presente”, en el pase de lista. Aunado a que se da el lujo de ‘participar’ en algunas de esas sesiones (virtuales, ahora, por la pandemia) desde su coche, mientras va manejando.



CONTRAFUEGO: “Me agarraron los sherifes al estilo americano”.

Hasta la próxima.