Unos 20 años atrás el Partido Acción Nacional en Tamaulipas se veía fuerte, con hombres y mujeres ya forjados y, por primera vez, con una estructura sólida que se hacía acompañar por el coraje, hartazgo y deseos del ciudadano tamaulipeco de cambiar lo que auguraban pronto se convertirían en mayoría, en gobierno.

Se vino una elección y por primera vez casi ganan la senadores de Mayoría y se llevaron cinco de los ocho distritos federales de aquel tiempos, de Nuevo Laredo a Tampico y de Matamoros a Tula se observan liderazgos y aspirantes azules que podían ganar cualquier elección, que no se doblaban ante cualquier cosa, por eso a muchos de ellos los persiguieron y hostigaron hasta que al gobierno tricolor de Tomás Yarrington se le ocurrió una mejor fórmula, arreglar a billetazos a quien se dejará, a quien pudiera ser contrapeso de los liderazgos emergentes de tal forma que compraban a muchos consejeros y militantes del PAN para sacar candidatos a alcaldes, Diputados y demás muy dóciles o muy débiles en las urnas.

En ese PAN hubo gente muy decente, a un alcalde del puerto jaibo lo persiguieron, lo hostigaron hasta que el Contador Mayor del Congreso, así se llamaba la figura que hoy se conoce como Auditor Superior, les dijo, “a ese cabrón no se le pierde ni un lápiz”, para ese alcalde encontraron un Diputado que salió “de aguilita” de la casa de Gobierno, había bebido en exceso y las únicas palabras que se le entendían, de acuerdo a los guaruras de Yarrington, eran “que chingón es Tomás”, ahí acabó el panismo del sur que luego fue dando tumbos, pasando de manos de corruptos a otros más corruptos hasta que se tuvieron que reconstruir, o mejor dicho mezclar, para recuperar el puerto.

De aquel PAN el antídoto fue el propio PAN, por cada panista peleonero encontraron otros que les hacían frente y los tumbaban a base de construir mayorías y ofrecer cargos menores a familiares y amigos.

Tardaron más de 20 años en recuperarse y poder ganar la gubernatura del Estado, esperar otra vez una época de hartazgo del ciudadano y un buen liderazgo para pintar de azul Tamaulipas, hay que decirlo, del PAN poco quedó, es un hecho que no se necesitó el partido para ganar la gubernatura la que se tuvo que construir con una estructura alterna compuesta por corrientes diversas y liderada por el único que podía ganar la elección, Francisco García Cabeza de Vaca.

Viene a colación la historia del comportamiento, burdo y grotesco de muchos panistas del pasado para decir que como al PAN de aquellos años le está sucediendo a Morena.

Morena es el peor enemigo de Morena, solos se destruyen y por la misma razón de antaño, la ambición de poder, de presupuestos, de manejar a su antojo la política local para hacer negocios protegidos por la misma, o eso parece.

Mire lo que sucedió, este miércoles los Diputados Federales y locales Tamaulipas hicieron un pronunciamiento a favor de Mario Delgado Carrillo para dirigente nacional l del Partido Movimiento de Regeneración Nacional “Morena”, y propusieron se designe a través de una encuesta abierta buscando con ello una mayor certidumbre entre la militancia y simpatizantes de este órgano político.

La conferencia la encabezó el Diputado federal maderense Erasmo González Robledo y en la misma estuvieron Armando Zertuche Zuani; los diputados locales de Morena en Tamaulipas, Edna Rivera López, Susana Juárez Rivera, Esther García Ancira, Guillermina Medina Reyes, Ulises Martínez Trejo, Eliud Oziel Almaguer y Roque Hernández.

El Diputado Federal Erasmo González Robledo destacó “La gran importancia de impulsar un proyecto que se fortalezca con la participación de un líder que no solo muestre su interés de competir sino su propósito de lograr unidad política, su interés de inclusión, que tenga visión democrática y un firme liderazgo y por ello en la Cámara de Diputados lo apoyaremos; y respaldaremos la encuesta abierta ya que es lo que necesita nuestro partido para buscar esa trascendencia en la vida democrática de nuestro país”.

Por supuesto que por lo menos da gusto ver que los de Morena no estaban muertos y se muestran activos sin embargo la conferencia se ofreció nomás para dejarle claro a los alcaldes emanados de Morena que no están solos y que hoy por hoy no tienen ningún peso político en la esfera nacional, especialmente el recado va dirigido al maderense Adrián Oseguera del que todo mundo sabe apoya las aspiraciones de Clara Brugada para la dirigencia nacional.

Sea como sea, al panismo tamaulipeco le está saliendo muy barato domesticar a la Morena, a un partido que se está convirtiendo en su propio enemigo, que está siendo rehén de sus ambiciones y que puede llegar a destruirse hasta en la propia selección de sus dirigentes nacionales o por lo menos quedar muy endebles para la elección del próximo año y así acabar con sus propias aspiraciones que, hay que decirlo, las tienen bien cimentadas, si pueden ganar mucho si no salen en pedacitos de su elección interna.

HACE GIRA GOBERNADOR POR REYNOSA… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó una gira de trabajo por Reynosa para supervisar los trabajos de limpieza, fumigación y descacharrización en los sectores afectados por inundaciones tras el paso del huracán Hanna.

El mandatario supervisó los trabajos de la brigada en la que participan poco más de 365 servidores de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que atiende a un promedio de 70 mil personas de los municipios de Valle Hermoso, Díaz Ordaz y Reynosa que resultaron afectadas por las intensas lluvias tras el paso del huracán “Hanna”.

Como parte de su gira de trabajo por esta ciudad, el mandatario entregó los primeros apoyos que fueron enviados por Fondo Nacional de Desastres Naturales (FODEN) para atender a las familias afectadas por el huracán “Hanna” y el Gobernador puso en marcha la Estación TAM Periquitos, la quinta en operando en el estado, ubicada en carretera San Fernando-Reynosa.

El módulo está equipado con tecnología de vanguardia y operado por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, para brindar atención y auxilio carretero. La obra tuvo una inversión de $8.7 millones de pesos y forma parte de un proyecto de 30 módulos de seguridad en todo el estado que funcionarán cada 50 kilómetros sobre la red carretera.

También el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) tendrá una inversión estimada a los $284.5 millones de pesos; la obra de seguridad pública beneficiará a un promedio de 610 mil personas de la zona y la región.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmal.com