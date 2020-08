Martha Isabel Alvarado

Crónica de un ‘remake’



.-Vuelve ‘a la carga’, Senador suplente

.-‘Machuca’ a Papá de ‘súper delegado’

.-Nieto de Marte R. Gómez, ‘en escena’

.-Morena vs Morena ahora en el estado



Sin duda, será interesante conocer la reacción del ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, sobre lo manifestado en conferencia de prensa por ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, contra su señor Padre, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ, el pasado fin de semana.



Como es sabido, Rojas Díaz Durán es suplente del Senador RICARDO MONREAL, para efectos prácticos, ‘dueño de su correa’. ¿Consentiría el Coordinador de los Senadores de Morena, esta ‘arremetida’ contra el papá de Gómez Leal, cuya familia, por cierto, le ha abierto hasta las puertas de su Hotel a Alejandro y a otros políticos morenistas?.



Durante su larga exposición (con duración de más de 1 hora), Díaz Durán externó, al referirse a la familia del gobernador CABEZA DE VACA, los siguientes puntos en torno al señor Gómez Reséndez:



“Otro miembro de la familia en situación peculiar es el suegro de Francisco Javier, José Ramón Gómez Reséndez, propietario de la empresa transportes GOR, quien en 2014 obtuvo de Petróleos Mexicanos una indemnización por varios millones de pesos por un terreno que pertenecía al gobierno estatal, toda vez que éste le fue donado por el gobierno federal, pero lo hizo pasar como de su propiedad junto con otras personas”.



“Dicha transacción irregular fue conocida en virtud de la denuncia interpuesta por el Gobierno de Tamaulipas ante el Órgano Interno de Control de la Paraestatal. Ahí se señala que Gómez Reséndez recibió 35 millones de pesos como indemnización por el terreno llamado “Caballo Blanco” por donde atraviesan derechos de vía de Petróleos Mexicanos. Se calcula que el costo real del inmueble es de aproximadamente 100 millones de pesos y pertenece al gobierno del estado de Tamaulipas desde hace más de una década”.



“El terreno “Caballo Blanco” le pertenece al gobierno del estado de Tamaulipas desde el año 2000, cuando le fue donado por el gobierno federal por lo que ningún particular pudo haber acreditado la legítima propiedad del terreno. El engaño a Pemex fue para que la indemnización se otorgara a particulares, entre ellos Gómez Leal”.



Más adelante, agregó Díaz Durán, en torno al Papá del ‘súper delegado’ de la “4-T” en Tamaulipas:



“En la Isla del Padre, en el estado de Texas, cuando Francisco Javier (Cabeza de Vaca) tenía nueve meses de haber asumido como presidente municipal de Reynosa, se compró presuntamente a través de su suegro, un lujoso condominio. El conjunto residencial se encuentra a unos pasos de la playa, cuenta con todos los servicios y tiene albercas privadas. Cuando se realizó esta compra, Francisco Javier tenía un sueldo menor a 50 mil pesos mensuales”.



Veremos qué dice el ‘súper delegado’, acerca de estos ‘señalamientos’ de Díaz Durán, que por lo demás, dejan en claro que, entre los políticos de Morena, no todo es ‘miel sobre hojuelas’.



¿Será que ya se anda ‘asesorando’ ALEJANDRO ROJAS con el famoso Productor de telenovelas, JUAN OSORIO, ex de NIURKA?. Dicho lo cual, porque en su conferencia del domingo, advirtió que serán 20 ‘capítulos’ en total los que presentará a la prensa.



En todo caso, sería un “remake” (vulgo, ‘refrito’), ya que muchos de esos ‘episodios’, ya los hemos visto y escuchado antes los que vivimos en Reynosa. Son datos que ya conocidos, ‘basados’ además, mayormente, en notas periodísticas.



Si bien, ‘algo’ está esperando el gobierno estatal albiazul (a raíz del caso Lozoya), según se lo han ‘telegrafiado’ en columnas políticas ‘nacionales’, así como en las conferencias mañaneras. Se infiere que, no ‘utilizarían’ para ello a Alejandro Rojas. Sería como ‘tirarle’ al ‘objetivo’ tamaulipeco, con una ‘pistolita de agua’. Dado lo desgastada que se encuentra la figura de este Senador suplente.



¿Acaso Rojas se enteró de que le deben mucha ‘lana’ a los Medios en Tamaulipas, y quiso aprovechar, para ver si bajo esta ‘coyuntura’ lograba más ‘tribuna’?. Pudiera ser.



Se dice que, en política, “hay que dar tiros de precisión, y no lanzar escopetazos al aire”. En ese sentido, pareciera que Rojas se decidió por una ‘carrillera de cuetes’ del “Gato Negro”.



Con esa misma ‘enjundia’, Díaz Durán dijo en febrero de 2019, en Ciudad Victoria, que coordinaría las campañas de los 22 candidatos de Morena a las diputaciones locales, y los haría ganar. ¿Y qué pasó?.



A nuestro parecer, lo más relevante es que Rojas Díaz Durán se haya hecho acompañar por un abogado, nieto del ilustre tamaulipeco MARTE R. GÓMEZ, aunque el litigante no pronunció una sola palabra.



A todo esto, ¿Por qué, si se supone que son del mismo ‘establo’, ALEJANDRO ROJAS programó su conferencia de prensa, exactamente a la misma hora en que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, tenía una de esas conferencias por Zoom a las que apuesta ‘su resto’?. ¿A poco entre ellos se disputan el rating?.



CONTRAFUEGO: “En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”.

Hasta la próxima.