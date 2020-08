Multa ITAIT a los alcaldes de San Carlos y de Padilla

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En sesión del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) se impusieron medidas de apremio a los alcaldes de San Carlos y Padilla, por una suma total de 78 mil 192 pesos en multas.

A la sesión acudieron de manera presencial el Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo y la Comisionada Rosalba Ivett Robinson Terán, mientras que de forma virtual estuvo presente la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Durante la sesión el Pleno del ITAIT impuso 3 medidas de apremio en contra del Alcalde de San Carlos, José Garza López, por 17 mil 376.00 pesos, en su carácter de superior jerárquico.

Las multas fueron, por no otorgar respuesta a solicitud de información relacionada con estudio de oferta y demanda del Servicio de Transporte Público en el Estado de Tamaulipas; se impuso una segunda multa al no otorgar respuesta sobre información relativa a las solicitudes de información recibidas en el Ayuntamiento; y la tercera medida de apremio por no atender solicitud relacionada a estadísticas de accidentes en motocicleta que le fue requerida.

En los tres expedientes las medidas de apremio fueron impuestas por no cumplir de manera reiterada, ni atender los requerimientos del Órgano Garante.

El Pleno del Instituto aplicó también medida de apremio al Alcalde de Padilla, Edgar Eduardo Alvarado García por un monto de 26 mil 064.00 pesos en su carácter de superior jerárquico del sujeto obligado, por no otorgar acceso a información relacionada con licencias, permisos e informes de la rescisión de los permisos que le fue requerido, que al igual que en el caso anterior, la medida se adopta por no dar cumplimiento de manera reiterada al fallo, ni a los requerimientos del Órgano de Transparencia.