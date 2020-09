Martha Isabel Alvarado



Democracia de contrastes





.-Pupilo de Velazco, encabeza el Senado

.-Noroña, quedó “como novia de rancho”

.-Zertuche, contra ‘el PRI de sus amores’

.-“Huachicolero”, ‘en busca del estrellato’



En las ‘benditas redes sociales’ circula un video en el que se aprecia a un tipo de camisa blanca, decir en el micrófono: “Aquí en esta tierra, un hombre vino a descalificar al gobierno de Manuel Velazco Coello, y vino a decir que aquí se condicionaban los programas sociales, pero yo le voy a contestar al día siguiente en Mapastepec…”, en tanto que los asistentes a lo que parecer ser un mitin masivo, silban y gritan.



Ya ‘encarrerado’, enfáticamente agrega el orador: “López Obrador es un mentiroso, que no venga aquí a enfrentarnos (sic), nosotros queremos paz y vamos a defender nuestro Partido”.



Ahora se sabe, que el del video es el Doctor en Ciencias Políticas, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, originario de Comitán, Chiapas, que llegó al Senado por el Partido Verde Ecologista (al que prometió defender en el video), pero luego emigró a las filas de Morena.



Nada tendría de particular, un orador incendiario que abiertamente expresa su antagonismo hacia LÓPEZ OBRADOR, dando por hecho que vivimos en una democracia.



Aquí lo relevante es que este personaje, desde el pasado 30 de agosto, es ni más ni menos que el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, postulado mediante planilla única (sin enemigo al frente), impulsado por las bancadas de Morena y el PES.



Es de suponer que, en el Senado, ‘no se mueve la hoja de un árbol’, sin la aquiescencia del Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, que ha transitado por el PRI, PRD y PT.



¿Por qué ungir a un Senador proveniente del ‘establo’ de MANUEL VELAZCO, ‘convertido’ al morenismo, y no un auténtico elemento del Movimiento de Regeneración Nacional, como los también aspirantes: ALEJANDRO ARMENTA de Puebla o SALOMÓN JARA de Oaxaca, por cierto, más cercanos al ‘corazón’ de MONREAL ÁVILA?.



¿Por qué un Senador de Chiapas, cuando apenas 10 días antes (el 20 de agosto), el ‘sospechosismo’ de muchos cayó sobre aquella entidad, al salir a la luz un video en el que aparecen PÍO LÓPEZ OBRADOR y DAVID LEÓN, ex asesor de Comunicación de VELAZCO COELLO, haciendo ‘tratos’ en cash?.



¿A qué viene esto?. Pues al ‘contraste’ entre la elección de EDUARDO RAMÍREZ, en el Senado, tan bien ‘planchadita’, y el ‘descolón’ propinado a GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, de un Partido aliado a AMLO, el PT, que se quedó ‘como las novias de rancho’ en su pretensión de presidir la Cámara de Diputados. ¡Ups!.



Dice la archiguapa cantante BELINDA, en uno de sus éxitos musicales: “En el amor hay que perdonar”. ¿Y en la política, también?. Todo indica que, a Eduardo Ramírez, por algún motivo, lo ‘perdonaron’ los de la “4-T”.



A todo esto, el que se la jugó con Noroña, ‘hasta la ignominia’, fue el diputado federal del distrito 09 con cabecera en Reynosa, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que votó en contra de la planilla encabezada por la Priista DULCE MARÍA SAURI, hoy Presidenta de la Cámara Baja.



Vaya ironía. Si algún Partido Político ha sido pródigo en buenos cargos públicos -y ganancias-, para la familia ZERTUCHE ZUANI, ha sido el PRI. Lo cual es sabido en todos los rincones de Tamaulipas.



Hace algunos ayeres, Armando Zertuche cobraba como Sicólogo de la Jurisdicción Sanitaria número 4, adscrita a la Secretaría de Salud, pero no ‘checaba tarjeta’.



Diríase en la Fuerza Aérea, era todo un “Capitán de Ala”.

Ya que hablamos de los de Morena, el que anda todo ‘alborotado’, incluso dando entrevistas a Medios ‘nacionales’, creyendo que con ello estaría ‘amarrando’ la candidatura de ese Partido-Movimiento a la alcaldía de Reynosa, es el diputado local plurinominal, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ.



¿A poco no sabrá “Rigo” Ramos, que la ‘carta fuerte’ de Morena para la silla que actualmente ocupa MAKI ORTIZ, es la 16º. Regidora del Cabildo Local, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, ‘apadrinada’ por el ‘súper delegado’ del gobierno federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL?.



Hasta hace poco, Hernández Sáenz era sub delegada federal del Bienestar, considerada segunda de a bordo de Gómez Leal, posición que dejó para retornar al Cabildo.



Además, “Rigo” Ramos representaría el ‘inconveniente’ de sus presuntos antecedentes en la venta de combustible robado. Capaz que alega que es un ‘huachicolero’ ‘de caché’, y que no es el único.



CONTRAFUEGO: “De todos modos, Juan te llamas”.

Hasta la próxima.