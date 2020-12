Martín Sánchez Treviño

En disputa la Cuenca del Chihue



Aunque pareciera que las movilizaciones de productores del sector social del municipio de Jaumave pudieran estar contaminados por el proceso electoral, el reclamo de los agricultores están más allá de la grilla barata que hacen los partidos políticos.



Los quejosos de los poblados San Juanito, El Ingenio, El Alamito y María García preparan una defensa legal de la Cuenca del Río Chihue Jaumave, luego en el diario oficial de la federación se público que esa cuenca hay una disponibilidad de 18 millones de metros cúbicos de agua superficial.



Esta versión de la Comisión Nacional del Agua es cuestionada por los regantes de ese distrito de riego, ya que aseguran que la dependencia ni personal de esta se han presentado para documentar estudios, por lo mismo consideran que la publicación por parte del gobierno federal tiene un amplio margen de error.



No únicamente por falta de estudios sino porque físicamente los escurrimientos de la Cuenca apenas son suficientes para abastecer las 2 mil hectáreas en las que los agricultores cultivan maíz, frijol y hortalizas.



La sospecha de los productores estriba en que la dependencia pero sobre todo funcionarios de la misma tienen proyectado otorgar nuevas concesiones a particulares que han adquirido predios en las inmediaciones del escurrimiento.



También hay indicios de que la autoridad hizo esa publicación debido a que las concesiones de los regantes vencieron recientemente y la dependencia no les ha renovado las concesiones, por ello se fortalece la versión de que podrían ser desplazados de sus derechos de agua.



En ese sentido abrevan que la dependencia puede autorizar una sobre explotación de la Cuenca Río Arriba y de esa manera justificar la viabilidad para otorgar nuevas concesiones al amparo de que los productores no han renovado sus concesiones.



Y ante las gestiones avanzadas que algunos particulares los agricultores del sector social estiman que hay una intención de despojo de sus derechos de agua. El argumento es que fueron primero en derecho y por esa razón argumentan que tienen preferencia en el uso del agua del escurrimiento.



Lo cierto, es que conforme avance la escasez de agua en el medio agropecuario y urbano se incrementarán las disputas por el agua. Pues cada vez es más recurrente que los acuíferos de aguas profundas registran reducciones en la producción de agua.



De manera que no únicamente es un problema de las regiones urbanizadas del planeta ya que la falta de agua y las necesidades de la agroindustria es recurrente y por ese motivo se advierte una caída de la producción. De tal manera que la FAO considera que los índices de producción van a la baja.