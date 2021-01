Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Cd. Victoria.- Los más conspicuos ‘anolistas y especuleros’ insisten en repetir y rebuscar posibles candidatos para las 43 alcaldías tamaulipecas, aunque la mayoría se concentra en las 12 o 15 de mediano y mayor peso popular y económico.

Comenzando por Nuevo Laredo (principal botín presupuestal), pasando por Reynosa (la de mayor peso electorero), sin olvidar a Victoria (la otrora orgullosa capital), pero incluyendo a Tampico, Madero, Matamoros, Altamira, así como San Fernando, Mante, Río Bravo y Miguel Alemán.

Y de allí pa’l real, diría la abuela Trine.

En esos municipios se centra el principal botín económico y, ciertamente, ganando varios de ellos se tiene la mayoría de votos en el estado.

Pero en este espacio hemos insistido en un rubro electoral al que pocos ponen atención: el Congreso y sus 36 curules (22 de mayoría relativa, más las 14 ‘de chiripa’).

Del control del Congreso depende prácticamente la gobernabilidad de la entidad.

Si la retiene, como ha ocurrido siempre, el partido que gobierna, poco o nada se le permite a la oposición.

Salvedad, quizá, la de aquella segunda legislatura en el sexenio de MANUEL CAVAZOS LERMA, donde el PAN, con una decena de diputados, hizo ‘parir chayotes’ al chaparrín sombrerudo.

De allí en fuera, con el control de la Cámara, desde el Ejecutivo se ha sometido casi a cualquiera.

En ocasiones a base de cañonazos económicos, otras con los códigos civil, penal y fiscal en la mano.

Así las cosas, vemos que medio mundo habla de YAHLEEL o CARMEN LILIA para Nuevo Laredo, que si CHUMA tiene la aquiescencia de MAKI, que ‘El Borrego’ no quiere soltar Matamoros, que NADER es quizá, con su vecino OSEGUERA, de los pocos con harta seguridad de reelegirse.

Que si PILAR podría vencer a LALO GATTÁS en Victoria o si JUVENAL conseguirá imponerse de nuevo al PAN en Altamira.

Pero pocos, muy pocos hacen referencia a los postulables para los 22 distritos.

Si el PAN repite por tercera vez el dominio en el Congreso, tendrá prácticamente la retención de la gubernatura.

A la ‘visconversa’, si Morena consigue arrebatarle el Poder Legislativo, el PAN-gobierno caerá en una crisis político-gubernamental-presupuestal de la que difícilmente podrá zafarse para conseguir un segundo período azul en Tamaulipas.

Y no falta mucho para saber el desenlace.

Tan pronto como dentro de 150 días en que… veremos y diremos.

CHISMOGRAFÍA: El mundo abogadil de Victoria conoce al dedillo la ‘experiencia’ con que JAVIER CASTRO ORMAECHEA mereció ser designado Fiscal estatal Anticorrupción en Tamaulipas.

Era, hasta entonces, el abogado cobrón de algunos bancos de esta capital.

Es decir, el que se encargaba de meter en cintura a personas y empresas que por angas o mangas no podían saldar sus créditos bancarios.

Así, fue factor para despojar de casas, autos, terrenos, ranchos y empresas a cientos de capitalinos.

Ciertamente, eso no es ilegal, aunque se esté al servicio de agiotistas de cuello blanco.

En su momento se supo que CASTRO ORMAECHEA llegó a quedarse con joyas con que algunas víctimas de bancos trataban de ir solventando sus deudas.

Los archivos periodísticos no nos dejarían mentir.

Pero resulta que el fiscal CASTRO ORMAECHEA tiene ‘viva’ una acusación en su contra.

Y es que, amafiado con el funcionario bancario PEDRO RAFAEL DÍEZ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (primo hermano del ‘Tarugo’ exalcalde ARTURO), éste se autoadjudicó lo que llaman ‘préstamo de nómina’, que no pagó.

Para salir del problema pidió prestados $400 mil a afamado médico capitalino, al que solo acabó abonando $15 mil, ‘pagado’ con un cheque… ¡¡sin fondos!!

Para cobrar la cuenta, el médico de referencia contrata los servicios profesionales de CASTRO ORMAECHEA. Para su mala suerte, aceptó que DÍEZ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ le entregara facturas de varios coches, pero con los que el hoy fiscal anticorrupción se quedó, dejando con un palmo de narices al médico, su cliente.

Hoy, el mal abogado es quien dizque castiga a corruptos, mientras aquel funcionario bancario fue cesado, quién sabe a quién defraude desde nueva posición bancaria y venta de seguros en Tampico. Salió al aire.

En el inter y aunque no todo el priísmo ve bien al exalcalde capitalino ENRIQUE CÁRDENAS JR., tirios y troyanos coinciden en que si la exaplanadora electorera quiere reverdecer laureles en Victoria, sus cartas para jugar son pocas.

Dos, en realidad.

Una, el referido CÁRDENAS DEL AVELLANO o el también exalcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER.

Y, lo que son las cosas, especulando con la eventual postulación de QUIQUE JR., habría que ver la postura que asumiría el hoy moreno LALO GATTÁS BÁEZ, quien por muchos años fuera parte importante del equipo del también exdiputado federal y exdirigente estatal del PRI.

Como bien diría el clásico: veremos y diremos.

Mientras, se le siguen descomponiendo las cosas al impuesto dirigente nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO.

Ya no se ven las cosas tan fáciles como hace 2-3meses, cuando se daban como seguros ganadores en por lo menos 12 de las 15 gubernaturas a disputarse en 2021.

Por supuesto, falta ver también con qué jaladas salen los del PRI-PAN-PRD en su alianza.

Difícil hacer pronósticos.

Y es que, con eso de que las tribus de Morena son de armas tomar, allí tiene usted que, primero en Guerrero, con el polémico y atrabancado FÉLIX SALGADO MACEDONIO hicieron que el ‘delicadito’ (el jaibo ROBERTO GONZÁLEZ BARBA dixit) MARIO DELGADO CARRILLO echara abajo la postulación de AMÍLCAR SANDOVAL BALLESTEROS, para berrinche de los SANDOVAL-ACKERMAN, que acabaron como perros rabiosos, echando espuma por el hocico.

Algo parecido podría pasarles en Michoacán, donde el senador CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS amenaza con buscar otros brazos ante la imposición de RAÚL MORÓN OROZCO, alcalde de Morelia.

En temas amables, permiso para felicitar a mi joven amigo abogado ARNOLDO HUERTA RINCÓN, pues su amada MÓNICA PÁEZ GUTIÉRREZ le dio el ansiado ¡sí! a su petición para compartir vida.

Digresión ampliable para saludar a mi amigo SERGIO ZERTUCHE ZUANI, quien por décima ocasión ‘debuta como abuelo’ por su hijo ARMANDO y su esposa MARIANA. Felicidades.

Cambiando radicalmente de tema, en una más de sus muchísimas mentiras, el merolico de Palacio Nacional insiste en que las vacunas ya están en México y que ya puede verse la luz al final del túnel provocado por pandemia del Covid-19.

Con todo y que ‘apenas’ suman cerca de 125 mil muertes por ese mal, nadie, absolutamente nadie debiera confiar en los discursos de la 4T en el sentido de que el alivio está en puerta porque la famosa vacuna salvará a México.

Nada más alejado de la realidad.

Porque, si bien es cierto que de alguna manera atenuará el ritmo de contagios y mortandad por el Covid-19, no menos cierto es que hay por lo menos un par de problemas más que podrían llevar al país a una crisis peor: la inseguridad.

La verborrea desde el púlpito de Palacio Nacional ha tratado de alejar la atención nacional de las cerca de 40 mil personas ejecutadas en el finado 2020 atribuibles al crimen organizado.

Sin olvidar que esas mismas mafias han extendido sus tentáculos delictivos casi que a cualquier actividad comercial a lo largo y ancho del país.

Súmele a esa crisis de impunidad criminal la no menos criminal postura del gobierno (es un decir, ‘of cors’) en materia económica, con millones de personas que en estos dos últimos años han pasado al desempleo.

Lo que por fuerza debiera poner a pensar (¿cómo era aquello del olmo y las peras?) a la clase gobernante en una crisis superlativa, cuando a esos millones de jefes de familia desempleados les llegue el momento en que no se tiene para llevar comida a la casa.

Peor aún, cuando no haya con qué pagar las medicinas de un hijo enfermo.

Par de frases muy comunes en el mexicano: ‘mis hijos no mueren de hambre’ y ‘la vida de mi hijo a cualquier riesgo’.

Vale decir, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar muchos de esos millones de mexicanos desempleados con tal de salvar a sus familias?

Vale decir, el pueblo sabio obligado a delinquir.

Fiel a sus eructos matinales, el merolico de Palacio Nacional podrá repetir que ‘toco madera’, pero…

El permiso para paréntesis será ahora de carácter luctuoso, para enviar sincero pésame a mi amigo Teniente Coronel MATÍAS RODRÍGUEZ GARCÍA por el deceso de su hijo, mi estimado ALBERTO.

Aprovechable para saludar con respeto a mi también amigo RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL ante el fallecimiento de su señor padre.

El espacio se cierra, pero aprovechamos los primeros pergeños de este 2021 para desear a todos quienes nos favorecen con la lectura que el nuevo año llegue plagado de harta salud y bienaventuranza.

Finalmente, tómelo con todas las reservas del caso, pero conspicuos ‘anolistos’ azules aseguran que la asignación de posiciones en el listado plurinominal del PAN para curules federales habrá sorpresas.

“Se van a ir de espaldas”, sentencian. Veremos y diremos.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que el diputado federal SALVADOR ROSAS QUINTANILLA se siente traicionado porque no será candidato a la sucesión de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR en la alcaldía de Nuevo Laredo?

El multimillonario agente aduanal jura que han sido muchos chismes los que le han hecho quedar mal ante ‘el fiel de la balanza’ estatal azul.

A grado tal que ni siquiera le permitirán buscar la reelección curuleca, pues esa posición se la ha ganado a pulso el alcalde RIVAS CUÉLLAR.

De acuerdo con las cuentas que en 2018 rindió FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO, a la sazón dirigente estatal del PAN, la curul que detenta ROSAS QUINTANILLA pudo haberse perdido de no haber estado su campaña sustentada en el equipo de RIVAS CUÉLLAR.

Luego entonces, si bien le va a don SALVADOR, deberá conformarse con que le permitan buscar volver al Congreso local.

Sale… y vale.

