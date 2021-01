Marco A. Vázquez

El PRI…

Después del primer desfile de aspirantes a puestos de elección popular por el Partido Revolucionario Institucional se puede decir que definitivamente no van a desaparecer en esta elección pero, a fuerza de ser sinceros, poco les va a faltar.

Los pronósticos más optimistas van en el sentido de que el tricolor puede ganar una o dos curules en el Congreso del Estado y de esas que se llaman plurinominales, aunque sacaron candidatos que en otros tiempos solían ser competitivos la verdad es que ahora no ganarían ni yendo a bailar a Chalma.

En lo federal Enrique Cárdenas en el Distrito de Victoria les va a llevar votos, luego de él tampoco se ve nada en el horizonte.

Obvio que los cálculos se hacen antes de que haya candidatos en los otros partidos que de verdad se van a disputar el poder, el PAN y Morena, ambos con serias dificultades para sacar a los candidatos con más arrastre, pero porque ahora les sobran aspirantes que quieran representarlos.

Las expectativas siguen siendo negativas para el PRI y pueden ponerse peor luego de que se conozca a los candidatos, hoy a cualquier ciudadano que le pregunte en la calle sobre el otrora poderoso tricolor le dirá que no tiene la menor duda de que el PRI seguirá derrumbándose, vaya, hasta sus militantes que antes morían por ellos siguen buscando que los cobijen otros colores porque, además, es un hecho que otra vez los van a ningunear en la toma de decisiones y será imposible que se cuelen a los puestos de elección por la vía pluri, la vía que muchos de ellos estarán buscando.

Quiere un ejemplo, pues quizá el más ilustrativo de lo que le hablo es la renuncia de Yahleel Abdala, una mujer que conoce de política ya que fue presidenta de ese partido, además ha sido Diputada federal y Diputada local, y que si se quejó de la ausencia de apoyos no quiere decir necesariamente que se los reclamaba a la dirigencia del PRI sino a que no pretende estar dispuesta a ir de comparsa, la mujer ya antes hizo una alianza ganadora en Nuevo Laredo y sabía que con el PRI en esas condiciones era imposible volver a lograrla, se fue con el PAN y su proyecto ahora no se ve tan remoto.

Vienen tiempos complicados para el PRI, pronto los verá que se parecerán mucho a aquel PAN que hasta hace pocos años batallaba para sacar candidatos, un Partido Acción Nacional que tuvo, por ejemplo, que hacer de una auxiliar administrativa del Comité Directivo Estatal una candidata suplente al Senado porque sus militantes se negaban a ir en la segunda fórmula y más si era de suplente, nadie aceptaba el puesto a minutos de cerrarse registros, una historia de suerte que ya ha sido muy contada pero que se repite aunque en otra casa.

Vaya, en este momento no se ve quien quiera ser candidato del PRI o, mejor dicho, no se ve quien pueda ganar una elección abanderando a ese partido, lo más seguro es que muchos de sus candidatos a Diputados serán comparsas, meros monigotes sin aspiración alguna.

Le decía, este PRI de la próxima elección se parecerá mucho al PAN tamaulipeco de 10 años para atrás, cuando se requería mucha valentía y más trabajo para sacar adelante una campaña municipal o distrital y eran contados los casos en que lo lograban.

Más complicado, para el tricolor, es que el PAN no opera en el gobierno como ellos lo hacían en sus épocas de esplendor, cuando mandaban costales de dinero a los candidatos del Acción Nacional que se ponían a modo y le servían al sistema para desestabilizar a los enemigos verdaderos.

Mire, en una ciudad como Victoria se conoce perfectamente a quien le enviaba recursos el gobierno para desestabilizar candidatos de otros partidos que eran fuertes, todo se sabe, aunque no existan pruebas fehacientes de ello más que la bonanza de algunos negocios, el despilfarro o vida que se daban los beneficiados.

Es, en esa circunstancia, que el PRI vive sus últimos días, que su panorama se ve muy oscuro, bastante complicado al grado que se podrían quedar casi sin Diputados en el Congreso del Estado, en resumen, el tricolor se derrumba, tan es así que de todos sus ex presidentes de partido ya le debe quedar uno o dos que no esté pensando en irse lo más pronto posible y eso porque afuera nadie les ofrece nada…

SE PREPARAN EN NUEVO LAREDO PARA OLA DE COVID19… Como medida preventiva ante un oleaje de infectados en la segunda quincena de enero, hospitales públicos comenzaron la reconversión de algunas de sus áreas para dar atención a pacientes Covid-19.

En el Lunes de Informe virtual que presenta el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, el director de Salud Municipal, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, informó que se espera un segundo oleaje de casos positivos entre el 15 y 21 de enero, por lo que requieren tener capacidad hospitalaria.

“El Hospital General desde la semana pasada está listo con 20 camas más para tener un total de 60 camas en su reconversión; el Seguro Social está haciendo dos áreas más para llegar a 40 camas, el de la Guarnición de la Plaza tiene alrededor de 24 camas disponibles para pacientes no graves que requieren recuperación y el ISSSTE, 12 camas”, indicó.

Hasta este lunes, el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra al 75 por ciento de su capacidad con 35 pacientes internados; el Hospital General al 50 por ciento y el ISSSTE tiene 4 internamientos, que representa el 35 por ciento.

Esta reconversión, recalcó el doctor Emilio Gutiérrez, disminuye la atención de otros padecimientos como consultas y cirugías selectivas. Por ello, el presidente municipal, Enrique Rivas, instó a la ciudadanía a ser más estrictos con las medidas sanitarias, más aún con la llegada de la nueva cepa del virus a Tamaulipas.

“Se necesita ya que toda la población colabore con las autoridades de Salud del gobierno del Estado y Municipal y que tengan una más firme disciplina al aplicar las medidas en su hogar. Por parte del gobierno estatal y municipal continuaremos con el filtro en el Puente Internacional 2 y la presencia de autoridades en parques y plazas”, recalcó.

Jaime Gutiérrez explicó que esta nueva cepa, conocida como variante 117, es altamente infectante, pero también se controla con la vacuna Pfizer, por lo que su aplicación es efectiva.

Rivas Cuéllar recordó que su administración cuenta con 10 millones de pesos para la adquisición de la vacuna, una vez que se tenga la autorización por parte de la Federación y del Estado.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com