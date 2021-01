Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Quieren al Jotaerre en Reynosa



*** El Peje no es mentiroso, es…

*** Pero ni a sí mismo se respeta

*** Felipe y Guajardo, engañados

*** Sacan la roja a Héctor Silva

*** Protesta Sanfer por Gloria Requena



Cd. Victoria.- Contra lo que muchísimas mexicanos piensan, ‘El Peje’ no es mentiroso.

Y es que, aunque muy seguido aporta datos y acusaciones falsas, en realidad lo hace con un sentido filosófico.

Charlando con un amigo que medio le entiende a esos temas, comentaba que existe por allí una corriente filosófica que expone que un político o gobernante debe mentir a sus seguidores para mantenerlos contentos.

Esa gente, (en este caso el famoso pueblo sabio) tiene que pensar que todo va bien, que todo está bien.

De allí la insistencia de ‘El Peje’ en el sentido de que con su presunta Cuarta Transformación el país camina a toda madre.

Que le está funcionando la estrategia(?) contra el crimen organizado, que cada vez hay menos guachicoleo, que el Covid-19 ya nos hizo los mandados, que no hay crisis económica y que ese ‘pequeño bache’ en que nos tiene la pandemia será superado con creces en el primer semestre del 2021; que los empleos perdidos este año no son tantos y que el año próximo estaremos en jauja.

Y así por el estilo.

Hay que insistir: el presidente no es mentiroso.

Él mismo se aplica aquello que dedicó al periodista CARLOS LORET DE MOLA: miente como respira.

Pero lo hace para mantener satisfechos a sus seguidores.

Aunque los mantenga engañados.

Por eso insiste en que vamos requetebién.

Aunque no sea cierto.



CHISMOGRAFÍA: Visto está que el merolico de Palacio Nacional no tiene el mínimo respeto ni por sí mismo.

Mire que salir a defender al virtual candidato de Morena al gobierno de Guerrero FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

Y es que, cuando sus propios rivales internos le sacan a relucir una denuncia por violación, ‘El Peje’ sale a defenderlo, aduciendo que se trata de acusaciones en la calentura del proceso electoral.

Evidentemente no hay madre en Palacio Nacional.

Digo, porque alguien debiera decirle al ‘Peje’ que esa denuncia no es de estos días, sino que fue presentada en… ¡¡2017!!

Concatenando temas, hay preocupación en Palacio Nacional pues el vocero JESÚS RAMÍREZ dio positivo por Covid-19 en prueba efectuada el sábado, cuando apenas el día anterior, en la sede del Ejecutivo federal, saludó de mano al ‘Peje’ e incluso intercambiaron micrófono.

Obvio, sin las medidas sanitarias que recomiendan, pero…

Días antes, el controvertido ‘Lord Molécula’ también hizo saber que fue contagiado con la pandemia de moda.

Por cierto, como si en Tamaulipas no hubiera suficiente preocupación porque el Covid-19 no da tregua, ahora resulta que en Matamoros fue detectada una persona contagiada con la nueva cepa de ese virus que está haciendo estragos en Reino Unido.

Se supone que ya está a resguardo sanitario, pero habiéndosele descubierto apenas este fin de semana, lo cierto es que llegó a la frontera desde el pasado 29 de diciembre, proveniente del ex DF, a donde días atrás arribó desde Londres.

En el ínter, por el mismo Covid falleció en El Vaticano el médico de cabecera del papa FRANCISCO.

En temas de grilla, no deja de ser irónico que una respuesta de MARIO DELGADO, dirigente nacional de Morena, a su homólogo tricolor ALEJANDRO MORENO, sea la traición a las bases.

Digo, cuando ésa es precisamente (la traición a sus bases) el principal problema por el que atraviesa Morena cuando no inicia de hecho el más grande proceso electoral en la historia nacional.

Paréntesis para pésame doble.

Primero, a mi muy querido amigo LUIS ENRIQUE PELÁEZ, cuyo progenitor, don RODOLFO PELÁEZ DE LA CONCHA, falleció este fin de semana.

Luego, porque el sábado expiró, tras larga agonía provocada por el maldito Covid-19, mi amigo de muchos años ARTURO MACÍAS, gerente que fuera del famosísimo restorán La Posta desde sus inicios en el 8 Boulevar Balboa, hasta sus últimos días en ‘Posta Real’ de Mina y 7.

Pero no todo son malas noticias, pues mi amigo FEDERICO ‘Pico’ MANAUTOU ya fue avisado que está por debutar ‘por primera vez’ como abuelo.

Todo saldrá bien. Será niña, en alumbramiento el próximo 20 de este enero.

Cambiando de tema, ciertamente es harto el escándalo porque YAHLEEL le botó el arpa al PRI que dirigió estatalmente hasta hace pocos meses y al cual representaba como jefa de la minibancada tricolor en el Congreso local.

En ese sentido, ARACELI LUMBRERAS, desde San Fernando, cuestiona:

“¿Las críticas son porque antes dirigió al PRI o porque se muda al PAN?”

Y remata:

“Digo, porque si revisan los listados de Morena hacia los cargos de elección popular, tan solo en Tamaulipas, el número de tránsfugas del PRI supera a los izquierdosos, por mucho”. Salió al aire.

En otro orden de ideas, nadie sabe por qué dos supuestos políticos colmilludos como FELIPE GARZA NARVÁEZ en esta capital y JUAN DIEGO GUAJARDO en Río Bravo se inscribieron en sendos V y III distritos electorales para debutar en San Lázaro.

Digo, cuando tirios y troyanos sabían que en Morena el V distrito es posición reservada para el género femenino.

Mientras que en el III, Morena se lo cedió al PVEM, su aliado en este proceso.

A propósito, fuertes disgustos provocó en la ‘nomeklatura’ de Morena en la zona de San Fernando el hecho de que en la alianza de esa franquicia nacional con el PVEM se les haya cedido ese tercer distrito a los verdes y que el beneficiado haya sido el corruptísimo exalcalde TOMÁS GLORIA REQUENA, de palmarés exclusivamente priísta.

Por cierto, cuando el dirigente estatal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, batalla para encontrar incautos que le acepten candidaturas para el 6 de junio, por lo menos en Matamoros se preguntan dónde es que andan aquéllos que se sentían gallones para merecer ser alcaldes.

Ejemplos, DANIELITO SAMPAYO, SALVADOR TREVIÑO o los hermanos MÓNICA Y RAÚL GONZÁLEZ.

Tan las cosas no caminan en el PRI y dado que a MELHEM SALINAS nadie le quiso tomar la candidatura para la alcaldía de su propio terruño, acabó imponiendo a su primo ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, con tantas probabilidades de ganar como PALOMA GUILLÉN en Tampico.

O como PEDRO LUIS CORONADO en Matamoros o como ARTURO NÚÑEZ en esta capital.

Por cierto, así como CÉSAR SAAVEDRA JR., flamante secretario del Ayuntamiento sustituto encabezado por PILAR GÓMEZ, detectó que ‘El Catarrín’ XICO pagaba a muchos ‘aviadores’ con dinero público, ¿ya habrá presentado la denuncia respectiva?

Digo, porque, hasta donde se sabe, ese tipo de acciones representan un delito. Salió al aire.

Mientras, trasciende la incorporación de MEMO ‘Mr. Zacapa’ MARTÍNEZ a la campaña de la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León CLARA LUZ FLORES, como jefe de prensa.

Cargo que ocupó en la fallida campaña del priísta BALTAZAR HINOJOSA en Tamaulipas, apenas en 2016 pasado.

‘Más antes’, hizo cuanto quiso como virtual alter ego de EGIDIO ‘La Morsa’ TORRE CANTÚ en el gobierno de Tamaulipas.

Y, ‘más atrás’, manejó las áreas de comunicación con BENJAMÍN CLARIOND, lo mismo como alcalde de Monterrey que como gobernador sustituto en aquel estado.

Regresando a la grilla local, LUIS RENÉ ‘Cachorro’ CANTÚ GALVÁN, dirigente formal del PAN en Tamaulipas, sigue sin definir candidaturas para curules en los distritos III de Río Bravo y IV de Matamoros.

Ambos destinados a féminas.

En Río Bravo, por cierto, temen que el PAN les imponga a ROXANA GÓMEZ para sucesora del de por sí nefasto CARLOS ULIVARRI.

Temen que la dama en cuestión no solo sea peor que ULIVARRI LÓPEZ, sino que acabe superando al repudiable XICO ‘El Catarrín’ de Victoria.

Si bien le va, dícese, doña ROXANA seguirá cobrando como diputada.

El espacio se cierra, pero como es temporada de ‘trascendidos’ político-electoreros, resulta que hay quien piensa en los exalcalde GUSTAVO CÁRDENAS y ÓSCAR ALMARAZ y la lideresa BLANCA VALLES para candidatos del PAN en los distritos V federal, XIV y XV locales, respectivamente.

Cierto que el PAN-gobierno está urgido de retener el control del Congreso local, pero…

¿Será tanta la preocupación azul? Veremos y diremos.

Finalmente, tómelo con todas las reservas del caso, pero trascienden los esfuerzos que ciertos grupos de Morena en el ex DF interesados en Tamaulipas realizan para convencer al cónsul de la 4T, JOSÉ RAMÓN ‘El Jotaerre’ GÓMEZ LEAL, para que acepte ser el candidato guinda a la alcaldía de Reynosa.

Y es que, de acuerdo con sus sondeos, será el único prospecto con posibilidades de vencer al ‘Chuma’ JESÚS MARÍA MORENO IBARRA.

Recordando que en 2018, si bien MAKI ORTIZ consiguió su reelección con 150 mil votos, el famoso ‘cuñado incómodo’ alcanzó más de 100 mil.

Cifra jamás lograda en aquella frontera.

Como nos la sabemos, ‘El Jotaerre’ le bufa a la vereda, pues no quiere que les sigan sacando más trapillos al sol, pero…

Por hoy es todo. Mañana será otro día.



P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que cierto expediente filtrado desde la Secretaría de Gobernación frenó de tajo las supuestas aspiraciones alcaldeables de HÉCTOR SILVA SANTOS?

¿‘Pos’ qué se habrá comido?

Digo, porque de su gemelo ERICK, el exalcalde, cualquier cosa puede esperarse.

La otra: ¿A qué le teme el PAN-gobierno con la eventual postulación de HÉCTOR?

Sale… y vale.



gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz