Compran en México 140 millones de vacunas

San Mateo Etlatongo, Oaxaca.— El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se compraron 140 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para proteger a la población, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de pesos.

Hoy, desde la capital oaxaqueña, el Jefe del Ejecutivo federal explicará cómo se llevará a cabo el plan nacional de vacunación masiva que comenzará el día de mañana con los adultos mayores de 60 años.

Esta madrugada, el gobierno de México esperaba el primer embarque de 870 mil dosis del biológico de AstraZeneca procedente del Instituto Serum, de la India.

Además, este lunes se espera el arribo de casi 500 mil dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de la planta de Pfizer de Bélgica.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida, acompañado por el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), y el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, el Presidente reiteró que esta semana empieza la campaña nacional de vacunación contra la enfermedad.

“Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, reiteró.

López Obrador explicó que la inmunización protegerá a la población para no enfermar con el virus del SARS-CoV-2 , no padecer y no seguir sufriendo de esta pandemia.

Murat está con la Federación

En San Mateo Tlapiltepec, el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa aseguró que la entidad es un aliado del presidente López Obrador y siempre caminará “al mismo son” de la transformación.

Durante la inauguración del camino rural a San Mateo Tlapiltepec, el mandatario estatal destacó que al pueblo oaxaqueño le llena de fortaleza, “la fortaleza del presidente López Obrador”, quien superó el Covid-19.

“Sea bienvenido a su casa, pero hoy es una ocasión especial para los mexicanos, en su primera salida después de enfrentar en carne propia, como lo han hecho muchas familias, esta pandemia.

“Nos llena de fortaleza su fortaleza, nos llena de convicción verlo hoy aquí haciendo valer aquella frase: la patria es primero”, declaró.

Murat Hinojosa destacó que el gobierno federal no sólo apoya a la entidad con grandes obras, sino también con estos caminos rurales que son grandes puentes de desarrollo, porque aquí se necesitaba la conectividad.

Adelantarán apoyos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los beneficiarios de programas sociales recibirán dos bimestres por adelantado, a partir de marzo, para que no se usen los apoyos con fines políticos-electorales.

“Ya están recibiendo el apoyo de este bimestre enero-febrero, ya en marzo van a recibir también el apoyo de dos bimestres, porque se va a adelantar [el] pago por motivo de las elecciones, para no estar entregando apoyos durante el proceso electoral”, dijo.

El Titular del Ejecutivo dijo que cuando inicien las campañas se dejarán de entregar apoyos, hasta que pasen las elecciones.

En la región Mixteca de Oaxaca, recordó que el presupuesto no es de los partidos, es del pueblo, y el gobierno tiene que entregarlo a todos sin condición.

“No es que: ‘Te voy a dar esta despensa y tienes que votar por este partido’. Eso ya se terminó. Voto libre, secreto, elecciones libres y limpias, democracia efectiva, sufragio efectivo”, dijo.