Martín Sánchez Treviño

Desempleo y fuga de capitales

En los albores del tercer año de la administración del gobierno morenista el comportamiento de los dueños del capital se han mostrado escépticos pero sobre todo desconfiados, esto luego que en los últimos 100 priorizaron sus inversiones en el territorio nacional donde obtuvieron jugosas ganancias.

Según los últimos informes del sistema financiero mexicano hay una notable fuga de inversiones y capitales a mercados bursátiles y a sectores de inversión en países desarrollados y subdesarrollados.

La mutación de inversiones y capitales a otros países, que además generar confianza en sus políticas financieras y económicas pero sobre todo de carácter política, generan confianza a los inversores y con ellos hay más empleo, mayor crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos.

También los capitales huyen porque los poderes del estado, valga la expresión han “pelado” el diente a los dueños del capital, con quienes da muestras de representar una competencia. Pues la creación de un sistema fiduciario como es la creación de un banco del “bienestar”, es una patente gobiernista que el capital y la inversión no ve con buenos ojos.

Además, hay debilitamiento de los sectores productivos que han mostrado una contracción en sus en sus empresas, que se observa no únicamente en la desactivación, sino también en el despido insoslayable de empleados.

De las premisas anteriores se desprenden que los primeros dos años de la administración morenista no ha satisfecho las necesidades de quienes producen empleo, pues aunado a los efectos de la pandemia el resultado final del 2020 son negativos para los empleadores y los empleados.

No es así para los protagonistas del morenismo que ven y están exprimiendo a las paraestatales para construir y asegurar el futuro de un partido político y no el bienestar de la nación que se ha convertido en un discurso alegre, pero los resultados están ausentes del día a día de la población mexicana que esta urgida de una seguridad laboral que impacta sobre todo en las nuevas generaciones de profesionistas que egresan de las universidades y escuelas superiores.

En ese sentido los gobernadores aliancistas como es el caso del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, promueve esta entidad en las plataformas empresariales para atraer mas inversiones pues bien que sabe que la promoción del empleo es unas de sus tareas para cubrir las necesidades de la población.

En este sentido, la administración federal se ha mostrado limitada y hasta mezquina pues únicamente ve por el futuro de un movimiento electorero y no por el bienestar de las nuevas generaciones, para quienes las empresas han bajado sus cortinas.

