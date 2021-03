Se presentó el libro “Los días donde no estamos” de Enrique Jonguitud

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En el marco del lanzamiento de nueve libros del Fondo Editorial Tamaulipas, se realizó la primera presentación de la obra poética “Los días dónde no estamos”, del autor Enrique Jonguitud Blanco.

En un evento virtual transmitido por redes sociales, el escritor habló sobre su poemario, “se llama así porque se plantea a los días no como un lapso de tiempo, sino como un lugar geográfico n el habitamos”.

El autor mencionó que, “puedo decir que el título salió al último, cuando ya había terminado el libro y estaba en el proceso de la última revisión; me tardé dos años en escribirlo porque no lo escribí de una sola vez, de tal manera que el inicio de la pandemia me dio la oportunidad de acabar el proyecto”.

Jonguitud Blanco expresó que probablemente debido pandemia el libro terminó lleno de ausencias, “porque las ausencias pueden ser totales o parciales, físicas, geográficas y sobre todo emocionales”.

El libro presenta una secuencia de 65 poemas que desarrollan una meditación del tema de la distancia. Son piezas poéticas que se mueven en universo del desierto como una gran metáfora de la soledad.

“Y creo que eso permeó la escritura, de tal manera que se trata de poemas breves, con metáforas directas, y con un lenguaje casi ausente de adjetivos”, dijo.

Al ahondar en los poemas de “Los días donde no estamos” indicó que se trata de piezas poéticas que tratan de explorar las emociones la soledad, la distancia, el destierro, el extrañamiento.

“Para mí se trata de un ejercicio de emociones con el que espero los lectores se puedan identificar”, añadió.

Jonguitud dijo que, “son poemas muy cortos, creo que se trata de poemas lentos; es decir creo que el ritmo de cada pieza va provocando que el lector los pueda leer muy despacio”.

Refirió que, “espero que cada lector interprete a su manera cada poema y el libro, y lo adapte a sus propias experiencias personales”.

El libro está disponible para su descarga gratuita en la biblioteca virtual de Cultura Tam, y el próximo 22 de marzo a las 17:00 horas se realizará una transmisión por Facebook Live de Cultura Tam, donde el destacado escritor Alfredo Marko presentará de manera individual el libro de Enrique Jonguitud.