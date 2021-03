Municipio de Victoria ilumina colonia El Palmar

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria).- Con la ampliación y mejoramiento del alumbrado, el rescate de espacios públicos y una mayor cobertura de agua potable en la colonia El Palmar, Pilar Gómez cumplió con las principales peticiones de la gente de este sector.

En su reunión con los vecinos, Pilar les informó que, en unos cuantos días, El Palmar volverá a contar con transporte público, gracias a las gestiones ante la Subsecretaría del Transporte, los microbuses de otras rutas ampliarán sus recorridos para ofrecer este servicio.

Ante estos notables cambios que reflejan los avances de su administración, la gente se mostró muy contenta con la visita que este lunes Pilar Gómez realizó a El Palmar para acercar su Gobierno a los ciudadanos y continuar trabajando por las necesidades de esta colonia.

Delfina Cruz Martínez, es una señora que no pudo ocultar su felicidad: “estoy muy feliz porque se han hecho muchas cosas que antes no se había hecho y todo fue muy rápido; atendió muy rápido y sigue atendiendo; limpiar esta calle, quitar todas las piedras, poner más lámparas; o sea todo está perfecto y desde hace muchísimo tiempo no teníamos transporte y ya nos dijeron que lo van a solucionar”.

La señora Lilia Barrón Alonso, dijo “estamos muy contentos por lo que está haciendo por la colonia, ya teníamos mucho tiempo que aquí no se hacía nada, estaba muy olvidada y ahorita ya hay luz, iluminación, ella está respondiendo a todas las peticiones y así esperamos que siga, y hay más cosas que vienen”.

La visita de Pilar Gómez por El Palmar concluyó en el Centro de Bienestar Social, después de que la edil recorrió las calles y visitó el parque y área deportiva donde el DIF Victoria también acercó sus servicios gratuitos. La alcaldesa estuvo acompañada por el diputado local Arturo Soto Alemán y por la directora del DIF Victoria, Martha Zertuche así como por los titulares de Obras Públicas, Limpieza Púbica y Bienestar Social.