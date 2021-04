Martha Isabel Alvarado



El Desafuero: Sí, pero No





.-La SCJN, Supremo propósito de la “4-T”

.-El tema Desafuero, ya no está al 100 %

.-AMLO, buscaría “tranquilizar” a panistas

.-Condena Presidente, a diputado violador



Hay gran expectación por saber qué pasará hoy lunes 26 de abril, fecha en la que se reunirá la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, misma que encabeza el morenista PABLO GÓMEZ, para Dictaminar si procede o no el Desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



Según se sabe, el Dictamen ya fue elaborado desde hace días, y en sus últimas líneas consignaría lo siguiente: “Sí, ha lugar al Desafuero”.



Pero el punto es, cómo y cuándo se llevaría a cabo el mismo. He aquí varios escenarios probables:



Un primer escenario sería, el que algunos ya conocen, que después del “Sí” de la Sección Instructora, el asunto del Desafuero pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados, para ser votado, como marca la ley.



La siguiente Sesión Ordinaria de la Cámara Baja, tendrá lugar el miércoles 28 de abril a las 11:00 horas.



Como es sabido, los diputados federales integrantes de la LXIV Legislatura, estarían a punto de ‘bajar la cortina’, pues la que hoy inicia, será su última semana de trabajo.



El viernes 30, se instalará la Comisión Permanente.



De acuerdo a nuestro Orden Jurídico, el Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca tendría que ser votado por el Pleno en San Lázaro, lo cual tendría que ocurrir el jueves o a más tardar, el viernes.

Pero hay otro escenario probable del Desafuero, del cual nos enteramos el fin de semana, mismo que estaría ligado al tema de la Ampliación del Mandato del Presidente de la Suprema Corte, el Ministro ARTURO ZALDÍVAR, que ya fue aprobado el pasado viernes en la Cámara de Diputados, “sin moverle una coma” (como le gusta a AMLO), con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.



Lo más probable es que venga una ‘cascada’ impugnaciones sobre dicha reforma al Poder Judicial, algunas de las cuales serían impulsadas fuertemente por el Partido Acción Nacional y sus legisladores.



Incluso, se habla de que figuras del PAN que tienen muy buenas relaciones con algunos Ministros de la Corte, entre ellos varios Senadores de extracción albiazul, se enfrascarían en ese empeño.



En ese sentido, trascendió, que Ya Saben Quién, con la mira puesta en lo que muchos consideran un ‘capricho’ de ‘controlar’ al Poder Judicial, ha dispuesto que, por encima de todo, sus operadores le den prioridad a lo de la SCJN, dejando en un segundo plano el Desafuero.



Bajo el entendido de que, incluso esto último ‘tranquilizaría’ a los Senadores panistas que buscan revertir, a toda costa, lo que se ha dado en llamar “el regalazo” al Ministro Zaldívar.



De concretarse este escenario dilatorio del Desafuero, a nuestro parecer, sería como dejar ‘la moneda en el aire’, en cuanto al enjuiciamiento del gobernador CABEZA DE VACA, pues nada garantizaría, hoy por hoy, que Morena gane la Cámara de Diputados, en los comicios del 6 de junio.



Bajo este orden de cosas, los ‘machuchones’ de la “4-T”, asumirían, que el asunto del Desafuero no quedaría ‘muerto’, pero en la agenda del Presidente tiene mayor peso la reforma al Poder Judicial, y a eso quieren meterle “todos los kilos”. ¿Será?.



De más está decir que, de consolidarse este último escenario probable, el gobernador CDV (y su Partido) librarían la temporada de elecciones, con cualquier cosa que ello signifique. Y no ocurriría lo que muchos suponían, de que el Desafuero por sí mismo, haría que el Partido albiazul se ‘desangrara’ en Tamaulipas, camino a las urnas.



Ahora sí que, parafraseando al “Filósofo de Güemes”, diríase que, si al gobernador Cabeza de Vaca no le ‘llueve’ esta semana, ya no le ‘llovió’ en todo el mes, ni en lo que resta de la LXIV Legislatura. (Salvo que se decrete un período extraordinario para ese fin).



Así las cosas, digamos que el Desafuero ya no está al 100%, sino al 50%. Veremos y diremos.



Por otro lado, habría que reconocer, que muy bien se vio el Presidente LÓPEZ OBRADOR, señalando, con dedo flamígero, desde su conferencia mañanera, que el diputado federal de Morena por el estado de Puebla, BENJAMÍN SAÚL HUERTA CORONA, acusado de violar a un menor de edad, debe pagar por su delito ante la Justicia.



Ojalá, muestras de empatía y sensibilidad como ésta, las veamos más seguido en el Mandatario, que en el pasado reciente ha sido duramente criticado por defender a un ‘impresentable’, acusado de cometer Delitos sexuales, como lo es FÉLIX SALGADO MACEDONIO.



Hoy cumple años el compañero y amigo LUIS ALBERTO TRIANA, muy estimado en el medio periodístico, a quien le enviamos un cálido abrazo.



CONTRAFUEGO: La vida es negociación.

Hasta la próxima.