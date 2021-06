Martha Isabel Alvarado



Reynosa en boca de todos





.-Que “El Truco” iría a Bienestar Social

.-Arturo Diez, con la ‘camiseta’ del MC

.-¿Otro ‘incauto’ en manos de Gustavo?

.-Los monreales con el rancho ardiendo



Todo parece indicar que, en el otrora monolítico ‘círculo rojo’ de AMLO, se vive una crisis de confianza, a raíz de los resultados que se dieron en la Ciudad de México, en las elecciones del 6 de junio.



Los recientes movimientos que ha dispuesto el Presidente LÓPEZ OBRADOR en su círculo cercano, han desatado cualquier cantidad de rumores y especulaciones:



Que si al otrora ‘súper poderoso’ coordinador de los Programas del Desarrollo GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, lo ‘castigaron’ removiéndolo del cargo, por su parte de ‘culpa’ en el número de alcaldías que perdió Morena en la Ciudad de México.



Que no, que más bien a GARCÍA HERNÁNDEZ lo ‘mandan’ a ocupar su escaño en el Senado, para ‘metérselo’ de ‘cuña’ al coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL.



Que los bonos (presidenciables) de Monreal han bajado, porque el inquilino de Palacio Nacional, en parte, lo asume ‘culpable’ de la derrota de Morena en 6 alcaldías de la CDMX, y en particular de la Cuauhtémoc, de la que él fue titular de 2015 a 2018.



Que Monreal “se aventó ese tirito”, de que Morena quedara menguada en la CDMX, para ‘bajarle los humos’, y los bonos, a “La Jefa” CLAUDIA SHEINBAUM, su competidora, rumbo al 2024.



A reserva de lo que resulte, la percepción es que el equipo de AMLO ya presenta ‘fisuras’, derivadas, quizá, de una ‘sucesión adelantada’.

He aquí que AMLO tendrá que demostrar que sigue siendo un ‘viejo lobo de mar’ para agitar las aguas de la política, y lograr luego que estas vuelvan a su nivel. ¿Lo hará?.



En Tamaulipas, la pregunta que muchos se hacen, a raíz de la foto en la que aparece el ex alcalde Priista de Victoria ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, recibiendo los estatutos de Movimiento Delgado de manos de su dirigente nacional DANTE DELGADO RANNAURO, es:



¿Qué anda haciendo Arturo Diez en el MC?. A nuestro parecer, de entrada, se expone a que GUSTAVO CÁRDENAS lo quiera ‘bolsear’.



Tal vez, Gustavo ya le ‘vendió’ lo que pudiéramos llamar “el modelo Samuel” a Arturo Diez, ‘jurándole’ que él es la ‘bella pieza’ que necesita Movimiento Ciudadano para ganar la gubernatura de Tamaulipas.



Y no lo duden, amados lectores, que hasta le haya dicho Gustavo a Arturo Diez, que su esposa ALEJANDRA OSUNA, es tan o más carismática, que la hoy primera dama ‘electa’ de Nuevo León, MARIANA RODRÍGUEZ, la famosa mujer de SAMUEL GARCÍA. ¿Será?.



Quizá pocos se acuerdan, pero en 2010, Arturo Diez, ya para concluir su gestión como alcalde de Victoria, solicitó un préstamo de 50 millones de pesos en Banco Santander, pagadero en 10 años. O sea, que el actual Ayuntamiento apenas estará terminando de liquidarlo.



Por cuanto hace al supuesto ‘destape’ de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, como ‘gallo’ del PAN para la gubernatura, habrá que ver si se concreta la versión de que lo designarían Secretario del Bienestar Social, en sustitución del ‘fuereño’ RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, que llegó procedente de San Luis Potosí.



De darse tal condición, se vería, si habemus “Truco”, o solo un ídem.



Ya que líneas arriba hablamos del Senador Ricardo Monreal, habrá que estar atentos a sus declaraciones sobre los hechos suscitados el fin de semana en Zacatecas, con saldo de 18 personas asesinadas.



En un hecho semejante a la masacre de Reynosa, en Fresnillo, se registró la ejecución a sangre fría de 7 personas, en una misma casa.



Dos datos que habría que destacar serían: la aparente ‘casualidad’ de que la violencia estalló en Zacatecas, a raíz del triunfo electoral de DAVID MONREAL AVILA, en la disputa por la gubernatura. Y que el alcalde de Fresnillo, se llama SAÚL MONREAL ÁVILA.



¿También pedirá el Senador Monreal la desaparición de poderes en Zacatecas, ante la desbordada violencia, como argumentó para exigirlo en Tamaulipas, o allá no, porque se trata de sus hermanos?.



¿Cómo era aquella frase de la lengua larga y la cola corta?.



Reynosa está en boca de todos, incluso del Estado Vaticano, que se conduele de esta tierra, ante el dolor social derivado de la masacre, en palabras del PAPA FRANCISCO. Pero también de Estados Unidos, que ve las cosas con mayor rigor, advirtiéndole a sus ciudadanos el peligro de visitar esta Ciudad.



CONTRAFUEGO: El horror no se puede ocultar debajo de la alfombra.

Hasta la próxima.