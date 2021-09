Martha Isabel Alvarado



¿A qué juegan?



.-“Discrepan”, Monreal y su suplente

.-‘Fuego amigo’ contra familia de JR?

.-Gattás habla con Maki, “en privado”

.-Reaparece “fantasma”, en Informes



Según parece, no se ponen de acuerdo el Senador de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA y su suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, en cuanto al concepto que tienen de algunos políticos tamaulipecos vinculados a ese Partido Movimiento.



En un video publicado en redes sociales en el que Monreal Ávila opina sobre los prospectos de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, respecto al ‘súper delegado’ del gobierno de la “4-T” en esta entidad, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, manifiesta:



“Lo conozco bien, debió haber sido él hace tres años Senador, estaba bien en las encuestas, pero Américo estaba mejor. Y luego en la presidencia municipal de Reynosa yo creí que iba ganar, tenía mucha fuerza, tiene carisma, tiene talento”.



Y agrega Monreal sobre “JR”: “Es una gente muy bien formada, independientemente de su familiaridad (con el gobernador), eso no lo puede descartar y tampoco lo puede descalificar. Conozco a su papá, a su familia, son gente honorable de Tamaulipas”.



No es por intrigar, pero si Ricardo Monreal tiene tan buen concepto de la familia de “JR”, sobre todo de su papá, ¿por qué no le dice a su suplente Alejandro Rojas, que no lo ande “empaletando” con acusaciones de corrupción, incluyéndolo en demandas ante la FGR?.



¿A qué ‘juegan’ Monreal y su suplente respecto al empresario JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ?. ¿Por qué uno lo ataca y el otro lo ‘defiende’?. ¿No les parece raro que, siendo ellos, patrón y empleado, tengan esa divergencia de opiniones?. ¿Lo harán adrede?.



Es claro que, si Monreal es el ‘dueño’ de la ‘correa’ de Díaz Durán, tendría que ‘ordenarle’ que no se meta con ciertos personajes que se supone son afines al movimiento de AMLO, en este caso, el padre del ‘súper delegado’ de Tamaulipas. ¿Por qué no lo hace?.



El video de lo que opina Monreal sobre diversos aspirantes de Morena a la gubernatura, se puede ver en la página de Facebook de “El Expreso de Tamaulipas”. Por cierto, nos dio gusto saludar personalmente a su Director General, PEDRO ALFONSO GARCÍA, con quien coincidimos esta semana en una reunión.



Algo que ha llamado la atención respecto al ciclo de Informes que ha habido recientemente, entre otros, el del alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA y el del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ha sido la presencia del delegado del CEN de Morena, LUIS ERNESTO PALACIOS, que es como un ‘fantasma’ que no se deja ver en público.



La verdad, pensábamos que el Comité Ejecutivo Nacional morenista ya se había ‘llevado’ a este señor Palacios a sus oficinas centrales, luego del proceso electoral del 6 de junio pasado.



Como decimos acá en el norte, Ernesto Palacios es “como la caca del perico, que ni huele ni hiede”.



Por otro lado, comentaremos, que a ver si no aflora más adelante algún video del alcalde electo de Ciudad Victoria, surgido de Morena, LALO GATTÁS, cometiendo alguna ‘infidencia’ o algo por el estilo.



Dicho lo cual, porque Gattás estuvo el 27 de agosto pasado en Reynosa, en casa de MAKI ORTÍZ, quien supuestamente lo invitó a almorzar. Ya sabemos cómo se las gasta la alcaldesa de Reynosa con sus ‘invitados’, a los que graba en audio y video, por si se ofrece luego ventilar ese material, según convenga a sus intereses.



Así que, más vale que se anden con cuidado los políticos, de Morena y otros Partidos, a los que la alcaldesa invita a su casa o a sus oficinas. Para que luego no digan que no se los advertimos.



Abrimos paréntesis para felicitar al muy querido compañero y amigo ROBERTO AGUILAR GRIMALDO, ante el éxito alcanzado por hijo, ALAN ALEXIS “El Chino” AGUILAR TEJADA, que, a sus 19 años, acaba de firmar contrato con el equipo de futbol “Correcaminos” de la Liga Premier.



El caso de “El Chino” Aguilar, que empezó a jugar futbol soccer a los 4 años de edad, demuestra fehacientemente que, con disciplina y tesón, los sueños se cumplen. Doble orgullo para Roberto, pues además de padre, ha sido couch de este chico, que el día de mañana podría convertirse en toda una estrella de las canchas profesionales. Enhorabuena.



Despedimos la semana con la siguiente pregunta: ¿Por qué le dijo el Senador RICARDO MONREAL al flamante coordinador de los diputados locales de Morena ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, desde el micrófono, durante el Informe del Senador AMÉRICO VILLARREAL: “Nada de venderse, nada de comprarse”?.



¿Sabrá algo de los “10 kilos”, o lo dice al tanteo?.



CONTRAFUEGO: “Con dinero baila el perro”.

Hasta la próxima.