Desde La Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.



Morena, una ‘unidad’ inexistente



*** Alcaldes guindas no van con Américo

*** ‘Logra’ la 4T remesas líder de paisanos

*** Quitan cargo en Morena a ‘El Guasón’

*** Delgado, vulgar pésimo prestidigitador

*** El MC podría ser la estafeta para Maki



Cd. Victoria.- Sin la mínima discusión, Morena ‘ganó’ el pasado 5 de junio casi todos los municipios más importantes (poblacional y presupuestalmente hablando) en nuestro estado.

Con CARMEN LILIA CANTÚROSAS arrebató Nuevo Laredo al PAN, que lo usufructuó por ocho años consecutivos.

Con MAKITO PEÑA ORTIZ le hicieron la faena al PAN gobierno en Reynosa, luego de cinco años regenteada esa frontera por la matriarca, MAKI ORTIZ.

En Altamira se dio la alternancia, también luego de un lustro azul, de la mano de ARMANDO MARTÍNEZ.

Y la capital estatal, Ciudad Victoria, se vistió de guinda de la mano de LALO GATTÁS.

De la misma manera, la bandera de Morena siguió ondeando en Matamoros y Madero, con sendas reelecciones de MARIO LÓPEZ y ADRIÁN OSEGUERA, respectivamente.

Ahora, preguntemos ¿dónde está la ‘unidad’ que Morena requiere para ganar la gubernatura el próximo 5 de junio?

Bien cantado está que MAKI (perdón, MAKITO) no tiene la mínima intención de apoyar al candidato designado por Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sino todo lo contrario.

De misma manera se ha expresado no tan soterradamente LÓPEZ HERNÁNDEZ en Matamoros, aunque trasciende que sus apoyadores económicos ya están comprometidos con el virtual candidato azul, AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI.

En el exsólido sur nada tiene que hacer el galeno senador, si consideramos que Tampico lo tiene dominado el alcalde CHUCHO NADER con el estandarte azul, que OSEGUERA KEIRON tiene harto compromiso con el PAN-gobierno y ARMANDO MARTINEZ quedó decepcionado porque los cupuleros de Morena también a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA le jugaron el dedo en la boca.

Y si a todo ello agregamos que la zona cañera y su cabecera Mante la domina ‘El Truco’ VERÁSTEGUI, tendríamos así, de entrada, un panorama nada halagüeño para VILLARREAL ANAYA.

Del mismo modo, de botepronto, diríase que el senador AMÉRICO cuenta con el apoyo de CARMEN LILIA en Nuevo Laredo y GATTÁS BÁEZ en esta capital.

Aunque, en sus respectivos momentos se supo que ninguno de estos últimos estaba entre los que buscaban ver a AMÉRICO en la boleta del 5 de junio.

Ciertamente, habrá instrucciones desde la superioridad (léase, Palacio Nacional) para que se busque expulsar al PAN del gobierno de Tamaulipas, pero…

¿A través de quién?

¿Del ‘líder’ MARIO DELGADO, tan estúpido que, como cualquier ‘mago’ de barrio, lo agarraron con las manos en la masa, presumiendo trucos prestidigitadores?

¿Del diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, que podría haber dispuesto presupuestos generosos para sus correligionarios alcaldes de Tamaulipas pero se quedó hasta con las generosas ‘aportaciones’ de los ‘empresarios’ CARMONA ANGULO?

¿Del ‘delegado’ cupulero, ERNESTO PALACIOS CORDERO, que solo conoce restoranes de lujo, donde ‘aterriza’ las instrucciones de la superioridad?

¿Del cónsul de la 4T, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que con el manejo de los programas sociales federales podría dar fuerte empujón al candidato guinda, pero que aún no asimila la ofensiva manera en que lo bajaron de la contienda?

En ese sentido, cabría un interesante agregado, pues ni uno solo de los seis alcaldes que ganaron amparados en Morena el pasado 6 de junio basó su triunfo en alguna estructura morenista.

Simple y sencillamente porque Morena no tiene estructura en Tamaulipas.

Lo ‘bueno’ es que la jornada es corta, pues estamos a solo cinco meses de la elección.

CHISMOGRAFÍA: Mientras, se espera el anunció de un nuevo éxito(¿) del gobierno(¿) federal con los 60 mil millones de dólares que desde Estados Unidos habrían enviado millones de paisanos que apoyan a sus familias.

Porque, ya sabe usted que para el merolico nacional, esos son logros de su administración.

De la misma manera, no se espante porque la gasolina sigue subiendo de precio, pues no es que el gobierno la venda más cara, sino que son ajustes obligados.

Por supuesto, si no quiere amargarle el día al merolico nacional, no le recuerde que en distintas fechas y en diversas plazas prometió que el litro de combustible lo bajaría a… ¡¡10 pesos!!

Y, sí, hubo tarugos que se lo creyeron y el ahora huésped en Palacio Nacional se hace ganso.

Paréntesis para saludar a mi amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ, quien tras enfrentar serios problemas de salud se reincorpora al 100% a dirigir ‘reporterosenlared.com’, donde disfrutamos su indeclinable anfitrionía. Bienvenido, amigo.

Igualmente, enfrentando delicados problemas de salud, pero da gusto saber que un viejo amigo, como lo es PEDRO SILVA RODRÍGUEZ, ya está de nuevo en casa, listo para intervenir, como lo hace (y lo hace bien) en lo que podría ser el evento político más importante de su vida: la elección de gobernador en este año.

Por cierto, poco a poco, pero a los seguidores de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA como que les comienza a caer el 20 de que sus aspiraciones gobernadeables estaban prácticamente muertas desde que el merolico nacional destapó a CLAUDIA SHEINBAUM como su ‘corcholata’ hacia el 2024.

Y es que el pastor senatorial RICARDO MONREAL ‘cabeceó p’al lado del golpe’ y no ha dejado de dar cuenta de su inconformidad.

Recordando que en 2018, cuando se daba el relevo gubernamental en el ex DF, el entonces mero mero de Morena, ‘El Peje’ LÓPEZ OBRADOR, aplicó encuesta que hizo a un lado a MONREAL ÁVILA y dio la candidatura a CLAUDIA SHEINBAUM.

Así las cosas, y aunque sea a toro pasado, ¿alguien supuso que desde Palacio Nacional iban a dejar que el zacatecano se quedara con una gubernatura como Tamaulipas? Parecen chiquitos.

En temas locales, casi desapercibida se daba la separación de NANCY RUIZ como secretaria general de Morena en Tamaulipas.

Muy, muy ligada, de muchas maneras, al ilocalizable ‘Guasón’ HÉCTOR GARZA.

Por supuesto, no se dio a la opinión pública información de las razones del cese.

Como ninguna información oficial se ha dado de la situación que en Morena estatal tiene el maderense GASTÓN ARRIAGA LACORTE, el fulano aquél que, ‘hasta las manitas’, echaba porras a un cártel mafioso.

Solo se sabe que el sujeto de marras hace y deshace a su antojo en la bancada de Morena en el Congreso local.

Patrocinado económicamente desde la presidencia municipal de Madero.

A ciencia y paciencia del supuesto líder, ARMANDO ZERTUCHE.

Finalmente, MAKI ORTIZ les alborotó el gallinero, convertido desde antes en chiquero, con estiércol abundante.

Pero ¿dónde aprendieron los cupuleros guindas los trucos prestidigitadores?

Vamos, ni el legendario BETO ‘El Boticario’ lucía tan torpe cuando intencionalmente evidenciaba los trucos ‘mágicos’, al ritmo de su ‘tatatú, tatatiú’.

Si alguien llama idiotas a DELGADO CARRILLO y su pandilla, bien merecido se lo tienen.

En todo caso, MAKI no hizo más que evidenciar lo que sus nuevos compañeros de ideología preferían ignorar.

Pero, si el estercolero solo se hubiera dado en Tamaulipas, como uno de los seis estados en que se ‘destapó’ candidato en las primeras horas del pasado 23 de diciembre, podría hasta disculparse la idiotez de aquellos cupuleros, pero…

Resulta que solo en uno (Hidalgo) se dio cierta conformidad con la decisión.

Como MAKI ORTIZ en Tamaulipas, protestaron fuerte en Oaxaca (SUSANA HARP), Durango (JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ), Quintana Roo (MARIBEL VILLEGAS) y Aguascalientes (ARTURO ÁVILA).

Los candidatos, ya se sabe, beneficiados con las ‘aportaciones’ (perdón, encuestas) fueron NORA RUVALCABA en Aguascalientes, MARINA VITELA en Durango, JULIO MENCHACA en Hidalgo, SALOMÓN JARA en Oaxaca, MARA LEZAMA en Quintana Roo y AMÉRICO VILLARREAL para Tamaulipas.

En resumen, Morena exhibió que su democracia es tan puerca como en los mejores tiempos del PRI.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que los regenteadores de Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas esperan ansiosos la decisión de sus homólogos del PVEM en torno a la propuesta alianza con Morena hacia la sucesión gubernamental en nuestro estado?

Bien se sabe, y se sabe bien, que el mero mero petatero de MC (léase, DANTE DELGADO RANNAURO) ‘no la brinca sin huarache’, aunque maneje muy bien sus discursos ‘democráticos’.

Las huestes del MC en Tamaulipas recuerdan muy bien la manera en que el entonces alter ego presidencial en Matamoros, LUIS ALFREDO BIASI, llenó de ‘conven$imiento$’ (perdón, aportaciones) al también exgobernador jarocho para que el impresentable GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ se hiciera cargo del timón naranja.

Timón que hoy está en manos del jovenazo CARLOS ZERTUCHE ROMERO, a quien, a varios meses de haber asumido la dirigencia estatal, apenas se le conoce la voz.

Y se sabe, desde tiempos de GUSTAVO, que en MC tienen como propuesta gobernadeable al ‘Tarugo’ ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ, de triste memoria como alcalde de esta capital.

Vale decir, DANTE DELGADO sabe (bien que sabe) acoplar sus principios políticos a las circunstancias económico-electoreras.

Y en una de ésas, si los regenteadores del PVEM en Tamaulipas se mantienen en alianza detrás del senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, un extraordinario negociazo se les presentaría a los del MC.

Referencia, claro, a la eventual postulación de MAKI ORTIZ.

No soy Inés, pero a lo mejor por allí es.

Sale… y vale.

