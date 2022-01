Marco Antonio Vázquez Villanueva

Covid y campañas…

Algo más que inteligencia tendrán que exhibir los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas durante el siguiente proceso electoral: por un lado, el enemigo, los de enfrente, quienes a toda costa desean ganarles en las urnas y para ello no escatiman nada; por el otro un enemigo más poderoso, el COVID, un virus letal que en lugar de ir a la baja está destrozando familias y que puede arruinarles todos sus proyectos si se descuidan.

La desgracia para México, para Tamaulipas en lo particular, es que la vida tiene que seguir, las elecciones no son un invento de ahora sino una necesidad y obligación que nos lleva a oxigenar la vida pública, están programadas desde hace seis años por lo que no tienen vuelta atrás con todo y lo que conlleva.

Qué es lo ideal, pues que los candidatos puedan idear estrategias efectivas en tierra sin la necesidad de reuniones de muchas personas, de esas que ahora nos tienen nuevamente a borde del colapso.

Tiene razón, el incremento desmesurado de los últimos días, en cuanto a contagios de Covid, obedece única y exclusivamente al periodo vacacional de fin de año, los abrazos regresaron, las reuniones y fiestas se pudieron ver por todos lados, las borracheras fueron el pan de cada día, entonces, lo que observamos nada tiene que ver con la política, pero es un hecho que no se debe poner más en riesgo a la población desde esa actividad.

También es una realidad que los políticos de ahora se cuidan más de lo necesario, saben que infectarse si bien no los pone en riesgo de muerte, necesariamente, si los sacaría de circulación por lo menos una semana y todo ese tiempo puede ser suficiente para que pierdan, para que lo aprovechen los enemigos.

Obvio es, más importante que los candidatos son los seguidores o militantes que los acompañan a esos eventos, por muchas cosas, primero porque la gente en las colonias a veces no tiene ni para adquirir cubrebocas efectivos o el gel para desinfectarse y, además, no cuentan con los recursos que les permitan atenderse debidamente, por lo menos, que les evite infectar a más miembros de sus familias.

Por eso es importante observar las precampañas y seguirlas con mucha precaución, en lo particular invitarlo a que se informe por las vías más seguras y confiables, los medios de comunicación, de preferencia, que la política la haga con quienes convive todos los días, que platique y convenza de las mejores opciones.

Hay que ser claros, el mayor riesgo lo tenemos porque no hay forma de regular las campañas en ese sentido, es decir, no habrá autoridad sanitaria, ni municipal o ni estatal, que puede impedir la realización de eventos masivos, es más, son los mismos seguidores de los candidatos quienes los demandan por tradiciones muy arraigadas de viejos tiempos en las que todos salían beneficiados.

Por ello le insisto, hacer campaña en tiempos de COVID demandará mucha inteligencia de los candidatos, tendrán que darle importancia a la salud de sus seguidores y militantes de sus partidos, cuando vayan a acudir u organizar reuniones, deberán imponer los suficientes filtros y contar con las estrictas medidas de aseo para protegerse y proteger a todos.

Lamentable, pero iniciamos este proceso son un número de contagios nunca visto en Tamaulipas ni en México, los diagnósticos cada vez son más frecuentes, también suben las hospitalizaciones y si bien las muertes se han reducido de manera importante por esa causa no se puede negar que siguen aconteciendo.

Ojalá, y desde acá hacemos votos, que a los partidos políticos y sus candidatos se les vengan ideas que eviten en lo posible las reuniones, las aglomeraciones sin vigilancia, vaya pues, que tomen conciencia de que el COVID puede dispararse nuevamente y seguir matando a nuestra gente de hacerse las cosas a la ligera y guiados por la pura ambición de ganar al costo de lo que sea.

PRECAMPAÑAS CON OLOR A VOTOS… César Verástegui Ostos, luego de renunciar a la Secretaria General de Gobierno comenzó una serie de reuniones para hacer amarres estratégicos en su campaña, de entrada a quien identifican como El Truco y abandera al PAN, afirmó que ya nadie tiene duda que en la precampaña de su partido el será quien se gane la confianza por lo que representará a la coalición Va por Tamaulipas como candidato.

Verástegui comenzó su labor interna de proselitismo con representantes de medios de comunicación y con reuniones de diversos grupos sociales inmersos en los partidos políticos que participan en su coalición.

EN REYNOSA LE LEVANTAN LA MANO A AMERICO… para dejar constancia de que no habrá cambios en las candidaturas, el presidente nacional de Morena acudió al primer evento de precampaña del único aspirante que registraron en el Estado para tal evento, fue llenó de mensajes, realizado en Reynosa, en la mera casa de quien los intenta boicotear, la panista Maky Ortiz que fue alcaldesa de ese municipio y todavía reclama ser candidata de Morena, como mensaje principal Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que la ciudadanía a través de las encuestas votó por el Senador Américo Villarreal a quien reconocieron como primer activo su honestidad.

Ambos, presidente de partido y el precandidato Américo Villarreal, coincidieron en que ya han platicado con Maky Ortiz y que esperan coordinar esfuerzos en la medida de lo posible, aunque adelantaron que lo primero es sacar adelante el proceso interno.

Luego de ello el precandidato Américo Villarreal se fue a Río Bravo donde explicó que por el momento solo puede dirigirse a la militancia en la cual confió para seguir transformando a Tamaulipas.

ANUNCIA UAT MODELO HIBRIDO PARA LE SIGUIENTE CICLO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) implementará el modelo híbrido para el retorno seguro a clases presenciales, como parte de la segunda fase del plan académico tecnológico, informó el Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

En su primera reunión con titulares de las veintiséis dependencias académicas de la Universidad, detalló que para el período 2022-1 se han destinado cuatro modalidades de oferta académica: totalmente presencial (prácticas médicas, áreas de la salud, laboratorios y otras asignaturas prácticas); híbrida, que incorpora presencialidad y virtualidad simultáneas y/o alternadas; en línea y sesiones presenciales para evaluación y asesorías; y completamente en línea, para docentes pertenecientes a población vulnerable o asignaturas cuya naturaleza lo permita.

Precisó que los alumnos podrán visualizar la modalidad en que se impartirá la asignatura al momento de hacer su inscripción o reinscripción para el nuevo ciclo escolar, cuyo proceso estará abierto del 10 al 14 de enero, mientras que el inicio de clases será el próximo 17 de enero.

Entre otros datos presentados, informó que para este ciclo 2022-1 se ofrecerán 8,951 grupos distribuidos de la siguiente manera: 34.4 % serán efectuados en modalidad híbrida; 23.6 % en línea; 23 % en modalidad presencial y 19 % se atenderá en línea con evaluación y asesorías presenciales.

Destacó que la elaboración de este modelo se ha dado a partir de un esfuerzo del personal docente y directivos de las unidades académicas, escuelas y facultades de la UAT que realizaron un análisis de las asignaturas y de las funciones del profesorado, para determinar la opción más conveniente, además de una consulta entre la comunidad docente y estudiantil.

Subrayó el Rector que la Universidad cuenta con las condiciones óptimas para la implementación de este modelo, con capacidad de aulas y necesidades de distancia social, equipamiento tecnológico, conectividad de las aulas, habilitación tecnológica de docentes, además de un plan eficaz de medidas sanitarias y protocolo de acción inmediata ante un contagio, que ha sido certificado por la COEPRIS.

Asimismo, el C. P. Mendoza Cavazos aclaró que este modelo será implementado solo si las condiciones sanitarias son seguras y formalmente anunciadas por la Secretaría de Salud. En este sentido expuso que la experiencia le permite a la UAT contar con una excelente capacidad de respuesta para adecuarse rápidamente a la modalidad en línea.

Finalmente, invitó a la comunidad estudiantil a que, ante cualquier duda en este proceso, se comunique con sus respectivas facultades, escuelas y unidades académicas, así como mantenerse atenta a los diversos medios de comunicación que la Universidad dispone.

La presentación de este modelo híbrido para el retorno seguro a clases presenciales se llevó a cabo en la primera reunión del Colegio de Directores que presidió el Rector Guillermo Mendoza en el inicio de su gestión al frente de la casa de estudios.

