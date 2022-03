Martha Isabel Alvarado



Un presidente se entera de todo



.-Gobernadores de Morena, ‘apanicados’

.-Acuden ante AMLO, pidiendo su ayuda

.-Hoy relevo en delegación del Bienestar

.-Luis Lauro Reyes, una concesión a AVA



No es por intrigar, pero los gobernadores emanados de Morena son los que peores resultados están arrojando en el tema de Seguridad, y eso lo sabe muy bien su líder moral, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para más señas, presidente de México.



Aunado al terror que en anteriores semanas se registró en los estados de Sonora, Colima y Zacatecas, se suscitaron el pasado fin de semana pavorosas imágenes de un supuesto fusilamiento colectivo en Michoacán, con saldo de 17 personas muertas.



Para mejor proveer, ahí les van los nombres de los gobernadores responsables de dichos estados: ALFONSO DURAZO MONTAÑO de Sonora, de pésimos resultados, por cierto, como Secretario de Seguridad Pública del gobierno de la “4-T”.



La gobernadora de Colima, es INDIRA VIZCAÍNO SILVA, originaria de Baja California, quien tal vez asuma como excusa, que apenas el 1 de noviembre pasado asumió el cargo.



De allí que resulte ‘comprensible’ que, ante su primera crisis de violencia, doña Indira haya ‘corrido’ a tocar las puertas de la Secretaría de Marina y las del mismísimo AMLO, pidiendo ayuda.



El gobernador de Zacatecas, DAVID MONREAL ÁVILA, que ostenta dicho cargo desde agosto de 2021, es otro de los que más incompetencia han mostrado ante la violencia desbordada en su entidad. Al grado que sugirió a la ciudadanía, “encomendarse a Dios”.



Para variar, David Monreal también pidió la ayuda de AMLO, quien lo recibió en Palacio Nacional el pasado 23 de febrero, en una reunión que el gobernador morenista calificó como “productiva, amigable y respetuosa”, con su respectiva foto en redes sociales.



Al que, de plano, “se le vino el mundo encima”, fue al gobernador de Michoacán, que asumió el cargo el 1 de octubre de 2021, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, toda vez que el supuesto fusilamiento registrado en la entidad a su cargo el pasado fin de semana, no tiene precedente en la historia reciente de México.



Los primeros reportes originados en la localidad de San José de Gracia, consignaron 17 cuerpos sin vida en el sitio donde tuvo lugar un velorio. Sitio que además habría sido lavado, presuntamente para borrar evidencias. Para colmo, “desaparecieron” los cadáveres.



En base a esto último, fue que el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera de ayer, no tener conocimiento del supuesto fusilamiento, y pidió “esperar la información”.



¡Válgame!. Pero si AMLO, en más de una ocasión ha manifestado: “Un presidente se entera de todo, basta de hipocresía”.



Además, el presidente López Obrador presume mucho de las reuniones del gabinete de Seguridad, que se llevan a cabo en forma muy temprana, diariamente. ¿O sea, que ni la desmañanada?.



Llama la atención, que el presidente López Obrador está atendiendo personalmente a los gobernadores de Morena ‘apanicados’ por la violencia. ¿Y la Secretaria de Seguridad Pública, ROSA ICELA RODRÍGUEZ?.



Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, hoy martes 1 de marzo deberá presentarse en las oficinas de la delegación de los programas sociales de la “4-T”, ubicadas en Ciudad Victoria, el ex alcalde de Güemes, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, para cumplir su primera jornada como titular de la dependencia.



De esta manera, Reyes Rodríguez rompería la secuencia de delegados ‘palomeados’ directamente por AMLO, como lo fueron JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. En su caso, se infiere una especie de ‘concesión’ al precandidato de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Capaz que AMLO ni sabe que Luis Lauro Reyes “se le bañó” a Morena en las elecciones de junio de 2021 en el municipio a su cargo, en ‘venganza’ de que ese Partido no le dio la oportunidad de buscar la reelección. ¿Lo ‘absolverá’ “El Mesías” de ese pecadillo?.



El que sí logró la reelección por Morena, como es sabido, es el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, incluso logrando una votación más copiosa que “Makito”, el nene consentido de la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ.



¿Por qué viene a colación La Borrega?. Porque se quedó “a nada”, de alternar con el hombre más rico del mundo, ELON MUSK, quien a invitación de los estudiantes de “Stell Middle High School”, acudió el fin de semana a las “Fiestas del Charro”, pero en todo momento permaneció en Brownsville, donde posee una residencia.



Muy raza, muy raza Elon Musk, comiendo unas “espirupapas”, pero de cruzar a Matamoros…¡never!.



CONTRAFUEGO: “Cría fama…”.

Hasta la próxima.