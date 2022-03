Inicia UAT la colecta “Dona un juguete, gana una sonrisa”

Redacción InfoNorte

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha la colecta del programa Corazón de Niño “Dona un juguete, gana una sonrisa”, que tiene como finalidad reunir la mayor cantidad posible de juguetes que serán entregados a la población infantil de escasos recursos de nuestra entidad.

La Dirección de Participación Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Comunicación y Difusión de la UAT, informó que la Colecta Universitaria 2022 inició este 17 de marzo mediante una intensa campaña que se está realizando en las redes sociales de la Universidad.

La colecta permanecerá abierta hasta el 27 de abril, para lo cual se está convocando a todos los integrantes de la comunidad universitaria a participar en estas acciones que impulsa la administración del Rector Guillermo Mendoza Cavazos con la finalidad de estrechar los vínculos de la Universidad con la sociedad, fomentar los valores de la solidaridad y la contribución de los universitarios en las causas a favor de la población más vulnerable.

Se invita a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general para que, siguiendo los protocolos de salud correspondientes, participen con la donación de un juguete —de preferencia no bélico y que no use pilas— acudiendo a los centros de acopio que estarán ubicados en cada una de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado.

También se cuenta con centros de acopio en los diferentes puntos de la administración central de la Universidad y en la Dirección de Participación Estudiantil, ubicada en la esquina de la calle 13 y bulevar López Mateos, en Ciudad Victoria.

La entrega de los juguetes recolectados está prevista para el 30 de abril de 2022, Día del Niño y de la Niña, en el horario y lugar que cada una de dependencias educativas de la Universidad determine en su momento, la cual se llevará a cabo por los alumnos y personal de cada institución como parte del desarrollo de esta actividad.