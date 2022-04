Celebra Américo los resultados de la consulta para Revocación de Mandato

Redacción InfoNorte

Cd. Victoria.- “Desde aquí, desde la capital del estado y en conjunto con los 43 municipios de Tamaulipas les decimos que ya ganamos; ¡sí se pudo!… ¡Claro que se puede!”, expresó el doctor Américo Villarreal Anaya, al encabezar la celebración por el triunfo a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la consulta de revocación de mandato.

En lo que llamó “una gran fiesta electoral a favor de la democracia”, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas Américo Villarreal aseguró que a pesar de todas las “marrullerías y de que el Instituto Nacional Electoral solo instaló una tercera parte de las casillas, el pueblo de México y el pueblo de Tamaulipas lograron un gran triunfo y se manifestaron a favor de la continuidad de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Estamos festejando el triunfo de la democracia y de la continuidad del presidente López Obrador”, dijo.

En el 17 Carrera Torres, en medio de una gran fiesta popular en la que miles de victorenses salieron a este emblemático punto de la capital tamaulipeca a festejar, el abanderado de la candidatura común Morena, PVEM y PT aseguró a los presentes que este ha sido el primer paso para lo que va a suceder el próximo 5 de junio.

“Me comprometo a que nos volveremos a ver aquí el 5 de junio”, expresó.

Acompañado por el Delegado del CEN de Morena, Ernesto Palacios, por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás y diputados locales, entre otros, el candidato de ‘Juntos Hacemos Historia’ refrendó su lealtad a los valores por la honestidad, la verdad y la justicia y a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Estamos con la Cuarta Transformación y claro que es un honor estar con Obrador, nuestro gran presidente”, reiteró.

Antes de finalizar su mensaje preguntó una vez más a la multitud: ¿Se puede Tamaulipas?…”Claro que se puede”, respondieron todos al unísono para después corear a una sola voz el grito “Gobernador…gobernador…gobernador”.