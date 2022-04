Martha Isabel Alvarado



El debate lo hacemos todos



.-AMLO: ilegales, Acuerdos Abbott-gobernadores

.-Violaron Derecho Internacional, dice Presidente

.-Gob Tam, ¿vigilará 17 Puentes internacionales?

.-Debates por la gubernatura, ya están en puerta



En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente LÓPEZ OBRADOR se aventó el tiro de acusar al gobernador de Texas, GREG ABBOTT, de violar las reglas del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, mediante los Acuerdos que en días pasados celebró con gobernadores de la frontera norte del país.



¿Habrá una demanda formal del gobierno mexicano ante instancias internacionales (parecida al litigio que entabló la cancillería de la 4-T por las armas que cruzan ilegalmente a nuestro país), o será puro ‘jarabe de pico’, a manera de crítica contra el gobernador tejano?.



El reportero MIGUEL ARZATE, que se identificó como parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, fue quien planteó la pregunta sobre ese tema, en los siguientes términos:



“Me gustaría preguntarle sobre estas revisiones exhaustivas que se impusieron en la frontera norte en los últimos días por parte del gobernador de Texas. Hubo negociaciones de parte de los estados fronterizos para eliminarlas o aminorarlas”.



“¿Qué reporte tiene usted de estas revisiones? Porque se habla incluso de pérdidas multimillonarias en pocos días. ¿Y por qué el gobierno no intervino en estas negociaciones, presidente?”.



Como se podrá observar, el reportero dejó constancia en su cuestionamiento, de que ningún funcionario de la “4-T”, ni el Secretario de Comunicaciones y Transportes, ni el de Gobernación, ni el Canciller, intervinieron para ‘destrabar’ lo del transporte de carga.

¡Ojo con la respuesta de AMLO!. El presidente dijo textualmente sobre las revisiones exhaustivas en los puentes internacionales y la ‘salida’ que se le dio al problema, lo siguiente:



“Porque son totalmente contrarias al libre comercio, les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder. Lo pueden hacer legalmente, porque pueden decidir que va a haber revisión de frenos de los tráileres, y revisan todos los frenos y se tardan una, dos horas, tres horas y bloquean el paso”.



“¿Por qué lo hacen?. Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del Partido Republicano y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque perjudican, como lo estás mencionando. Pero hay mucha irracionalidad, o sea, no crean que nada más la irracionalidad es propia de los políticos conservadores de México; no, se da en todo el mundo”.



“Entonces, a eso se atribuye. Y va a seguir pasando porque vienen elecciones. En vez de estar pensando, lo digo respetuosamente, en cómo resolver el problema de la inflación, ya están metidos en la politiquería, incluso violando el Derecho Internacional porque, con todo respeto, los Estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero, nada más que no hay que ser tan estrictos, hay que ser tolerantes, la democracia tiene que ver con la libertad”.



Si el presidente López Obrador asegura que los gobernadores violaron el Derecho Internacional porque carecen de atribuciones legales para celebrar acuerdos con un país extranjero, ¿la ‘traducción’ de ello sería que no tendría validez lo que acordaron los gobernadores: MIGUEL RIQUELME de Coahuila; MARU CAMPOS de Chihuahua; SAMUEL GARCÍA de Nuevo León y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de Tamaulipas con GREG ABBOTT?.



No es por intrigar, pero si el compromiso de los gobernadores fronterizos con Abbott fue la contención a los migrantes ilegales y las drogas hacia el vecino país: ¿Cómo le va a hacer el gobernador de Tamaulipas para ‘vigilar’ 17 puentes internacionales?.

A juzgar por las palabras de AMLO, insinuando que los gobernadores le hicieron “el caldo gordo” al mandatario tejano, que anda en campaña, difícilmente pensaríamos que les faciliten para tal efecto a personal de la Guardia Nacional. Ya lo veremos.



Por otro lado, comentaremos, que ya están en puerta los debates entre los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA de Morena, PT, PVEM; CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS del PRI, PAN, PRD y ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ de Movimiento Ciudadano, organizados por el IETAM, mismos que conducirán los periodistas capitalinos ANA MARÍA LOMELÍ y JAVIER SOLÓRZANO, los días 24 de abril y 22 de mayo.



¿A poco no se les antoja a los amados lectores y público en general hacerles preguntas a los candidatos?. Algo muy bueno para nuestra democracia, sería que todos nos sumemos a esa dinámica.



Si de preguntar se trata, desde luego que también le vamos a entrar, y nada menos, que a través de las ‘benditas redes sociales’.



CONTRAFUEGO: Dos domingos amargos: Revocación y Reforma.

Hasta la próxima.