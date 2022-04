Viaja Corre TDP para cerrar contra San Isidro

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Previo a lo que será el inició de su participación en la “fiesta grande” del presente año futbolístico, el conjunto de Correcaminos se reporta listo para visitar este viernes 22 de abril al equipo de San Isidro Laguna FC y de esta manera cerrar la fase regular del Grupo 15 en la Liga TDP.

Este partido es correspondiente a la Jornada 30 de la Temporada 2021-2011 y será en punto de las 20:00 horas en el Estadio Olímpico “Francisco I. Madero” en Saltillo, Coahuila en donde el cuadro tamaulipeco buscará llegar a la siguiente fase del torneo con un resultado positivo fuera de casa.

Al respecto, el mediocampista victorense Yael Pozada mencionó que se encuentra feliz de formar parte de la familia naranja y lograr los objetivos que se han trazado desde el inicio de la competencia.

“Ya estamos clasificados y solo queda mejorar para encarar los octavos de final, más que nada lo físico y mental nos ha mentalizado mucho el profe Claudio Vázquez y Carlos Medina, es lo que nos caracteriza mucho cuando venimos de abajo en los partidos”, señaló en entrevista.

Agregó: “Ya muchos nos conocemos y otros que se van sumando, pero la verdad nos sentimos muy felices de estar todos juntos, venimos de categorías inferiores y estamos juntos y felices de formar esta familia, hemos venido trabajando lo mismo, lo importante en el equipo es la amistad y el compañerismo, eso nos hace muy fuertes al enfrentar a otros equipos”.

Por otra parte, reconoció que aunque al inicio no tenía mucha participación, trabajó siempre de la mejor manera para ganarse un lugar, “se me dieron las cosas y gracias a Dios estoy terminando tres partidos de titular y la verdad me siento muy bien conmigo mismo por el equipo de mi ciudad”.

Dejó en claro que dejarán todo en la cancha en los próximos encuentros, “a la afición le decimos que vamos a llegar muy lejos, que nos sigan apoyando porque vamos a dar lo mejor de nosotros en cada partido”.

Yael Pozada ha participado en un total de 262 minutos en cinco encuentros, tres de ellos como titular, además de tener un gol en su cuenta personal. Correcaminos llega a este enfrentamiento con un total de 49 unidades, mientras que San Isidro cuenta con 26 puntos.