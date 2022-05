Martha Isabel Alvarado



Como pateando un bote



.-Ex alcaldes Priistas respaldan a “El Truco”

.-Obras a cambio de ‘amores’, en la política

.-A un año de derrumbe de la “Línea 12 M”

.-Goza de impunidad, mandataria de CDMX



Seguramente este será un día difícil en la vida de la jefa de gobierno (con minúsculas) CLAUDIA SHEINBAUM, pues más de uno de recordará que exactamente hace un año, se derrumbó la Línea 12 del transporte colectivo “Metro”, dejando un saldo de 26 personas muertas y decenas de lesionados, algunos de gravedad.



Como bien se recordará, en aquellos días que precedieron a la tragedia, tanto el presidente LÓPEZ OBRADOR como la propia mandataria capitalina, prometieron “una investigación a fondo” y castigo para los responsables.



Lo cierto es que ahí se la han llevado con ese tema, ‘como pateando un bote’, tanto la Federación como el gobierno de la CDMX, pues a la fecha, son dos o tres ex funcionarios de perfil bajo a los que les echaron la culpa, probablemente, para “taparle el ojo al macho”.



Ahí es donde se nota el verdadero cariño que le tiene AMLO a Claudia Sheinbaum, en la impunidad de la que goza la señora, a grado tal, que hasta mantiene viva su aspiración presidencial rumbo a 2024.



No hace mucho, el periodista RAFAEL LORET DE MOLA, comentó en un video publicado en Internet:



“La jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien, por cierto, hay que decirlo, tuvo sus amoríos con Andy López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, que es el abuelo del hijo menor de Claudia Sheinbaum. Así de fácil, para que vean ustedes las conexiones y las razones por las cuales se van dando las candidaturas”.

A lo cual agregó el comunicador: “Hay quienes dicen que no me debo de meter con la vida privada, pero si la vida privada tiene consecuencias en la vida pública, tengo el deber de señalarlo, como informador, y para entender el contexto del por qué se dan las cosas en el ámbito de la vida política”. (Hasta aquí la cita del video).



Lo más raro del caso, es que ese tema no fue desmentido en una conferencia mañanera, como ocurre con muchas otras versiones o notas que se publican en los medios de comunicación, o en las “benditas redes sociales”.



Como se dice coloquialmente: “Por eso se hacen los chismes”.



No es por intrigar, pero era para que Rafael Loret de Mola, ya hubiera sido exhibido en el “Quién es quién de las mentiras”, la ‘gustada’ sección a cargo de ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS, ex reportera del periódico “La Jornada de Oriente”.



A nadie debe quedarle asomo de duda, de que AMLO sabe ser amigo a carta cabal. Algo que puede comprobarse con el trato que dio a la ex Directora del Metro, FLORENCIA SERRANÍA, su comadre de los tiempos precarios, de cuando ambos vivían por la zona de Copilco, y madrina de JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, el Señor de la Casa Gris.



No vaya ser “la de malas”, y así como ‘se le cayó’ la Línea 12 del Metro, y anteriormente el Colegio Rébsamen (en 2017, siendo ella jefa de la delegación Tlalpan), donde murieron 19 niños y 7 adultos, a doña Claudia Sheinbaum, se le caiga también la candidatura presidencial, que quizá ya no tenga tan ‘amarrada’.



Ahí es donde entraría ‘al quite’ un tabasqueño, el ahora Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, a quien ahora le gritan ¡presidente!, ¡presidente!, en algunos actos públicos.



No está de más recordar, que en las fechas en que se decidieron los candidatos de Morena a las 6 gubernaturas que se disputarán el 5 de junio próximo, trascendió que Claudia Sheimbaum, ‘metió mano’, e ‘influyó’ en casi todas las definiciones, excepto en la de Oaxaca.

Es decir, que el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que presuntamente fue de los que contaron con la ‘venia’ de la mandataria capitalina para obtener la nominación por Morena, estaría obligado a ganar, para abonar al proyecto de su ‘madrina’.



Lo cierto es que la de Tamaulipas es una elección que se advierte competida, no obstante que el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco, no tuvo anteriormente fogueo en el territorio, pues más bien le tocaba ‘arreglar’ gente en una oficina, de ahí su reputación como buen operador.



Digamos que El Truco Verástegui es un hombre pragmático, que sabe negociar, pues así lo hizo con algunos ex alcaldes del PRI, por ejemplo, EVERARDO VILLARREAL SALINAS, de quien según se dice, trae un contrato de Obra estatal por 28 millones de pesos, relacionado con la construcción de un malecón en punto aledaño a la laguna La Escondida, contiguo al Parque Cultural.



Son varios los ex alcaldes del PRI que respaldan a El Truco, y si alguien le sabe a la operación a nivel de territorio, son ellos. ¡Ojo!.



CONTRAFUEGO: El 2024, ‘en juego’ desde los presentes comicios.

Hasta la próxima.