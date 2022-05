Martha Isabel Alvarado



Ni a quién escoger



.-Que ya se va, la diputada de los ‘moches’

.-Morena busca relevo; todos traen “fierro”

.-En puerta, resolutivo de CDV, en la SCJN

.-Plaza de la República, por fin fue liberada



Por el rumbo del Congreso local, todo parece indicar que es un hecho, que ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA deja la coordinación de la bancada de Morena, cargo al que llegó apenas el 23 de marzo pasado, en sustitución de ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.



El tema de la salida de Úrsula Patricia de dicha coordinación, ya se abordó en la Ciudad de México, en la cúpula morenista, donde ya se analizan perfiles de los que surgiría el relevo correspondiente.



De acuerdo a un trascendido, el delegado de Morena en Tamaulipas, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, habría propuesto al diputado por el distrito 14 con sede en Ciudad Victoria, JOSÉ BRAÑA MOJICA, pero casi de inmediato le dijeron que no.



Digamos que, Palacios Cordero pensó cambiar un pariente de AMLO, por otro pariente en dicha posición, considerando que Úrsula y “Pepe” Braña son sobrinos del presidente de México.



Dice conocido adagio: “El que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla”.



Quizá, el rechazo que en un principio se ha dado sobre la propuesta de ‘ungir’ al diputado José Braña, a reserva de lo que resulte, sea por tanto pariente “trampa” que le ha salido a López Obrador, entre ellos la diputada Úrsula Salazar, con el asunto de los ‘moches’.



Ya no es uno, sino dos, los audios en que ha sido exhibida. Ya desde el primero, AMLO dijo que, si la veía en la calle, no la reconocía.

Probablemente, AMLO piense que bastante tuvo con el tema de la Casa Gris de Houston, relacionada con su hijo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, para tener que poner ‘cara de vaqueta’ por los sobrinos.



A decir verdad, no tiene mucho de dónde escoger para elegir a su nuevo coordinador: empezando por el propio PEPE BRAÑA que no es de muchas ‘luces’ que digamos, y que tampoco es muy bueno cumpliendo compromisos.



Dicho esto, porque Braña, luego de ganar la elección de 2021, dejó varios “pendientes” con su equipo de prensa, encabezado por PERLA ANZÚA, del que también formaban parte LINO BONILLA y otras personas. No les pagó el muy…canijo.



¿Quién les gusta para nuevo coordinador de la bancada de Morena?.



Parece una pregunta sencilla de responder, pero no lo es, ya que los diputados más ‘picudos’ de la bancada, traen “fierro”, por ejemplo, JESÚS SUÁREZ MATA, trae el del alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION.



Del mismo modo que HUMBERTO PRIETO HERRERA, que trae ‘expertise’ como ex diputado federal, trae el ‘fierro’ de la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y por extensión, de su hijo “MAKITO”, actual ‘encargado’ del Ayuntamiento donde sigue “mandando galleta” su mamá.



Otro diputado ‘candidateable’ para la coordinación, sería ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ, del distrito 12 de Matamoros, pero también trae ‘fierro’, en este caso el del alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”.



Uno de los diputados más ‘grillos’ de Morena, es JAVIER VILLARREAL TERÁN, quien “le debe” la curul a la que llegó por la vía plurinominal, al Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.



Así las cosas, con la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, de cuya coordinación, alguien tendrá que hacerse cargo.

Por el rumbo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos hemos enterado de que el ministro JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ya tiene listo uno de los dos resolutivos que tiene pendientes en la propia SCJN, el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. En este caso, presuntamente, se trata del que tiene que ver con la Orden de Aprehensión contra el mandatario tamaulipeco.



Sería, a más tardar en 10 días que se conozca este resolutivo, que muy probablemente salga a favor de García Cabeza de Vaca, es decir, declarando improcedente la Orden obsequiada en mayo de 2021 por el juez IVÁN AARON ZEFERÍN, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México.



Vale la pena mencionar que el próximo 14 de mayo, dentro de diez días, se cumple un año de que fue desechada de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la Controversia Constitucional impulsada por el Congreso de Tamaulipas, a causa de algo tan simple: que los diputados promovieron la Controversia sin presentar copia certificada de la documentación requerida para acreditar su investidura.



En Reynosa, ayer fue un día histórico, pues la Plaza de la República ya no se vio ‘atiborrada’ por los más de dos mil migrantes que allí ‘habitaban’. Esperemos que dicho lugar, vuelva a lucir en todo su esplendor, como cuando le tocó terminarla y entregarla a la ciudadanía, al alcalde en turno, ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ.



CONTRAFUEGO: De los parientes y el sol, cuanto más lejos, mejor.

Hasta la próxima.