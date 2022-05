Ortiz está convencido de que América ganará en Pachuca

AGENCIAS

América no pudo hacer valer su condición de local en la semifinal de Ida contra Pachuca, pero a pesar de eso, Fernando Ortiz lanzó un mensaje lleno de confianza con respecto a lo que será el juego del próximo domingo en la Bella Airosa y se mostró seguro de que su escuadra será finalista.

No tengo duda que el domingo vamos a salir a ganar con lo hemos hecho desde el primer momento en que asumí. Tranquilidad, esa confianza que me generaron ellos durante los 90 minutos. El futbol a veces te quita lo merecido, pero estoy convencido de que el domingo vamos a ganar, no tengo duda”, expresó.

A sabiendas de que no les vale otro marcador que no sea el triunfo, el timonel crema reiteró que irán por el triunfo y reconoció que la falta de contundencia no les permitió llevarse ventaja para el juego definitivo.

No nos queda otro resultado más que ganar. Haciendo un análisis rápido, si concretábamos las dos o tres posibilidades que tuvimos muy claras, hablaríamos de otro resultado. Vamos a generar juego, debemos ser efectivos. Esto es futbol, hay que ser inteligentes, pero vamos a ir a ganar”, señaló.

Finalmente, Ortiz dejó claro que su equipo irá a la casa de los “Tuzos” a ser protagonista del partido porque no hay otra forma de que puedan aspirar a conseguir el resultado que requieren.

De la misma manera que salimos hoy y siempre. Yo nunca he visto un América desde que tomé al equipo que jugara a ver que sucedía. Sé en que institución estoy, América debe ser protagonista donde sea. Vamos a salir de la misma manera más allá de la situación, vamos a ser protagonistas como lo fuimos esta noche”, terminó.